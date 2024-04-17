شهریار افندیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل پایتخت اعلام کرد: با توجه به اثرگذاری ویژه این طرح بر وضعیت و کیفیت زندگی شهروندان و لزوم بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آن، در کنار اثرات حمل و نقلی در سطح شهر تهران، استفاده از خدمات شرکت‌های مهندسین مشاور، دارای تخصص‌‎های مرتبط با موضوع، مطالعه موردنیاز ما است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران با اشاره به آغاز فرایند انتخاب مشاور از فراخوان دو فقره آگهی استعلام ارزیابی فنی و مالی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ در یک روزنامه خبر داد و گفت: از شرکت‌های مشاوری که دارای حداقل رتبه ۲ در تخصص حمل و نقل هستند، دعوت کردیم برای دریافت اسناد انتخاب مشاور، از اول تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرتهران مراجعه کنند.

افندیزاده افزود: مکان‌یابی و طراحی ایستگاه‌های شارژ وسایل نقلیه برقی (به تفکیک اتوبوس، تاکسی، خودرو شخصی و موتورسیکلت) با در نظر گرفتن معیارهای ترافیکی (اثرسنجی ترافیکی)، زیرساخت‌های برقی (دیماند و تأمین برق ایستگاه‌ها) و مکانیکی موردنیاز و الزامات معماری و شهرسازی، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در مطالعات طرح جامع برقی‌سازی وسایل نقلیه در شهر تهران به طور کامل بررسی می‌شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران همچنین به تعیین اولویت خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهر تهران برای برقی‌سازی ناوگان اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مدل‌های اقتصادی نحوه مالکیت تاکسی و موتورسیکلت برقی با توجه به قیمت موجود تاکسی و موتور بنزینی، از دیگر موارد مورد بررسی در مطالعات طرح جامع برقی‌سازی وسایل نقلیه در شهر تهران است.

افندیزاده با اشاره به اثرات ترافیکی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی برقی‌سازی وسایل نقلیه در پایتخت، تصریح کرد: بررسی پدافند غیرعامل جهت جانمایی و استقرار ایستگاه‌های شارژ و تدوین مدل قیمت‌گذاری و هزینه شارژ وسایل نقلیه، سایر موضوعاتی هستند که در این طرح به صورت همه‌جانبه و از زوایای مختلف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرتهران گفت: براساس قانون هوای پاک، شهرداری تهران نسبت به حل مشکل آلودگی هوا دارای مسؤولیت‌ها و وظایفی است که در راستای تحقق آن باید اقدام‌های لازم را انجام دهد.

افندیزاده گفت: در همین راستا مدیریت شهری با انعقاد قراردادهایی در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی برقی (اتوبوس و تاکسی برقی) با سرمایه‌گذار چینی، تلاش کرده تا هر چه زودتر موضوع کمبود و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی را حل کند و با برقی‌سازی ناوگان، میزان آلودگی هوای تهران را کاهش دهد.

افندیزاده افزود: در بازه زمانی مشخصی، ۲۵ هزار دستگاه سدان، ۲۵۰۰ دستگاه خودروی SUV و ۱۰ هزار دستگاه وَن به حوزه حمل و نقل عمومی شهر تهران وارد می‌شود.

به گفته مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرتهران، ورود خودروهای برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی، علاوه بر تغییر مبلمان شهری و ارتقای سطح ارائه خدمات به شهروندان، موجب انتقال تکنولوژی تولید نیز خواهد شد که تأثیر بسزایی در سرعت تولید خودرو و به‌روزرسانی صنعت خودرو دارد و علاوه بر آن، در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوای ناشی از آن نیز بسیار مؤثر است.