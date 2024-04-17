به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ سرهنگ احسان مؤمنی اظهارداشت: در سال ۱۴۰۲ بحث برخورد با تخلفات ساکن در اولویت کاری تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ قرار گرفت.
سرهنگ مؤمنی گفت: تمام همکاران بنده مکلف شدهاند که در هر کجا که تخلف ساکنی را مشاهده کردند با آن به صورت جد برخورد کنند چرا که در نیمه دوم سال ترافیک سنگینتری را در سطح معابر شهر تهران شاهد هستیم. همچنین به خاطر نظم بخشی هر چه بیشتر به معابر و روان سازی ترافیک و نیز کاهش تصادفات برخورد با تخلفات ساکن در اولویت کاری همکاران بنده قرار گرفته است.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۱۲ میلیون تخلف ساکن در شهر تهران مورد اعمال قانون قرار گرفت یعنی به طور میانگین روزی ۳۳ هزار وسیله نقلیه که مرتکب تخلف ساکن شده بودند اعمال قانون شدند.
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: اعمال قانون تخلف توقف در پیاده رو در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰۳ هزار مورد بوده است که روزی ۱۴۰۰ وسیله نقلیهای که در پیاده روهای سطح شهر تهران پارک کرده بودند توسط تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ اعمال قانون شدند.
سرهنگ مؤمنی افزود: این اعمال قانونها و برخوردها درخواست شهروندان است که از پلیس مطالبه گری داشتند که چرا این وسایل نقلیه در پیاده روها پارک کردهاند.
وی گفت: اعمال قانونها به این صورت است که تیمهای گشتی پلیس راهور تهران بزرگ در صورت مشاهده تخلف پارک در پیاده رو با این تخلف برخورد مینمایند و همچنین تیمهای پیاده در همان تقاطع و یا محلی که مستقر هستند باید این اعمال قانونها را انجام و تقاطع و محل را پاکسازی کنند. همچنین همکاران بنده در مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ و یا همان مرکز مانیتورینگ از طریق دوربینهای سطح شهر هر کجا که تخلف ساکن و یا پارک در پیاده رو را مشاهده نمایند خودرو را اعمال قانون و برای آن جریمه صادر میکنند.
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