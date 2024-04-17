به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، سعید شاهرخی در جلسهای که با حضور آن دری ژیلتسوف، سرکنسول کشور روسیه در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: معرفی ظرفیتهای گردشگری استان کرمان در شبکههای تلویزیونی روسیه برای ما در اولویت است و این آمادگی وجود دارد تا برای معرفی کرمان محتوا ارائه و کرمان را به شهروندان روسیه معرفی شود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان کرمان گفت: نگاه شما به گردشگری به عنوان کلید واژه اصلی است و به طور خاص و ویژه به آن پرداخته میشود که در همین راستا اداره کل میراثفرهنگی استان کرمان افتخار دارد که میزبان شما در باغ شاهزاده ماهان باشد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه گردشگری در ۲۸ کشور لغو روادیدیم که یکی از آن ۲۸ کشور، روسیه است گفت: لغو روادید گردشگری گروهی بین دو کشور به طور متفاوت نقد شده و این یکی از نکاتی است که میتواند پایه اصلی تعامل ما در استان کرمان باشد.
شاهرخی در ادامه افزود: دوستان ما در حوزه اقتصادی از این مطلب مطلع باشند که در نمایشگاههای به میزبانی کشور روسیه رتبه اول به غرفه روابط عمومی ماهان از کرمان داده شده است و امیدواریم در جلسهای که در خدمت شما هستیم به طور مفصل گفتوگوی مؤثری داشته باشیم.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان گفت: در نیمه دوم مهرماه همایش بین المللی راه ابریشم با هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی، دانشگاههای استان کرمان و ادارهکل میراثفرهنگی کرمان برگزار میشود که از شما به طور خاص دعوت میشود عنوان میهمان ویژه این همایش حضور داشته باشید.
وی ادامه داد: این همایش دو روزه برگزار خواهد شد و بزرگترین شبکه بازرگانی جهان بین سه قاره بزرگ دنیا، راه ابریشم است که امیدواریم میهمان ویژه ما در این همایش بینالمللی باشید.
شاهرخی گفت: درخواست میشود با توجه به لغو روادید دوطرفه و استقبالی که در واقع بین هموطنان دو کشور انجام شده تعریف شود که از طرف سرکنسولگری و وزارت امور خارجه این تلاش انجام که رفت و آمد تسهیل تا هموطنان شما در روسیه به کرمان بیایند.
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