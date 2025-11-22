آلودگی هوای خوزستان از وضعیت قرمز فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، صبح امروز شنبه یکم آذر شاخص آلودگی هوا در دشت آزادگان به عدد ۴۱۳ رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده وضعیت قهوه‌ای و «بسیار خطرناک» است. در هویزه نیز شاخص ۳۲۳، وضعیت بنفش و «بسیار ناسالم» را ثبت کرده است.

طبق این گزارش، اهواز با شاخص ۱۸۳، شوشتر ۱۸۲، ماهشهر و ملاثانی ۱۷۵، کارون ۱۷۴، بهبهان ۱۵۸ و خرمشهر ۱۵۱ در محدوده قرمز و «ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار گرفته‌اند. همچنین آبادان و دزفول با ۱۴۱، شادگان ۱۳۷، آغاجاری ۱۳۶، باغملک ۱۰۹ و اندیمشک ۱۰۱ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس هستند.

امیدیه، اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان تنها شهرهایی‌اند که وضعیت قابل‌قبول را تجربه می‌کنند.

بر پایه تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، به دلیل تداوم شرایط ناسالم، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون و شوشتر در روزهای شنبه و یکشنبه (یکم و دوم آذرماه) به‌صورت غیرحضوری و از طریق شبکه آموزشی شاد فعالیت خواهند داشت.