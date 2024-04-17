به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی، نمایش «رجوع» که سعید حشمتی تهیه‌کنندگی آن را به عهده دارد به داستان زوج‌هایی می‌پردازد که دچار چالش شده‌اند.

نیما ‌هاشمی‌سرشت، الهام ‌احمدی، میثاق جمشیدی، پریسا ‌علی‌نیا، کیمیا ‌خلج، هومن ‌بنایی، روناک ‌برخوردار، فاطمه ‌توانا، محمد روشنفکر و افشین ‌سنگ‌چاپ در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: شما تا حالا به این فکر کردین با آدمی که دوستش دارید چند روز می‌تونید زندگی کنید؟

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: مجری طرح: بهرام نودهی، بازیگردان: کیمیا ‌خلج، طراحان صحنه: کیارش ‌ظریفی، مبین ‌الماسی، آهنگ‌ساز: علی ‌خاتمی، طراح پوستر و گرافیک: سجاد نجفی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سیدمرتضی ‌معصومی، دستیار دوم کارگردان: مدیا ‌نورخمامی، دستیاران صحنه: امیرعلی ‌شاه ‌اسماعیلی ،عرشیا ‌کرمی، آرتین ‌جمشیدی مرتضی ‌فهیمی، نرگس پلنگی موشن گرافی: سعید ‌حشمتی، عکاس: پرتو ‌جغتایی، مشاور رسانه‌ای: عباسعلی اسکتی، روابط عمومی: مریم ‌رودبارانی.