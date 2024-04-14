میزبانی پردیس تئاتر شهرزاد از ۱۰ نمایش در سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر شهرزاد، پردیس تئاتر شهرزاد فروردین ۱۴۰۳ با رپرتوار نمایشهای برگزیده میزبان مخاطبان است و ۱۰ نمایش در این دوره روی صحنه میروند.
نمایشهای «چه کسی جوجه تیغی را کشت»، «سنتز»، «بیژن و منیژه»، «رجوع»، «برف»، «بامانی» در پردیس تئاتر شهرزاد و «کورلی»، «لورل و هاردی» و «شهر جادو» در بوتیک تئاتر ایران روی صحنه میروند.
در این دوره علاوه بر هنرمندان مطرحی نظیر بهرام افشاری، نادر فلاح و شکرخدا گودرزی با توجه به سیاستهای مدیریت این مجموعه در جهت معرفی و جذب استعدادهای جوان در حوزه تئاتر و حمایت از گروههای جوان تئاتری، تعدادی از باکسهای نمایشی این مجموعه در اختیار نمایشهای تازهای از کارگردانان جوان قرار گرفته است.
به غیر از حمایت از «رپرتوار آموزشگاه پانیذ» با اجراهای متفاوت ۲۰ گروه جوان، «رجوع» نوشته کیمیا خلج و کارگردانی سعید حشمتی از تاریخ ۲۲ فروردین هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در سالن شماره ۳ روی صحنه میرود. نمایش «برف» نوشته سیدمحمد طباطبائی و به کارگردانی فرهاد باقری اثر دیگری از یک گروه جوان است که از ۱۹ فروردین ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۳ اجرا میشود.
طبق برنامهریزیهای صورتگرفته و به جهت حمایت از نمایشهایی با مخاطب کودک و نوجوان کنسرت نمایش «بامانی» که عبد آتشانی طراح آن است از ۳۰ فروردین با بازی مسعود جوادیان، پیمان کلانتری روی صحنه میرود.
حرفهایی تکاندهنده در نمایش «عطر آدم»
سرودنمایش «عطرِ آدم»، به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی فرشیدیسپهر، که هدف اصلیاش، ایجاد آرامش در مخاطبان است نمایشی است که این روزها در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. این نمایش که به گفته کارگردان برای گذرمردم از این سالهای سخت طراحی شده؛ تلاشی است برای ارتقای برخی از مهارتهای فردی.
این نمایش از روز چهارشنبه ۱۵ فروردین در پردیس تئاتر شهرزاد، سالن شماره ۲ روی صحنه رفته است.
مدت زمان اجرای این نمایش یک ساعتونیم است و هر روز به جز شنبهها، ساعت ۱۹:۱۵ روی صحنه میرود.
نمایش «سنتز»؛ تاریخ و مساله شر
نمایش «سنتز» با رخنه به دادههای تاریخی، داستان ابراهیم پیامبر را به عنوان الگویی ارزشمند برگزیده تا به نقد جامعه معاصر خود و خشونت موجود در آن به نام دین، عرف و سنت بپردازد. جامعهای که پدران و مردانش اراده مطلق خود را جایگزین رافت الهی کردهاند.
نمایش «سنتز» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا اخوان که اسفند سال گذشته در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته بود، دور جدید اجراهای خود را از ۱۵ فروردین از سرگرفته است.
در این اثر نمایشی، نادر فلاح و ۲ دخترش یسنا و حسنا فلاح بهعنوان بازیگر حضور دارند.
تئاتر موزیکال «بیژن و منیژه» از ۲ اردیبهشت در شهرزاد
نمایش «بیژن و منیژه» جدیدترین اثر شکرخدا گودرزی در مقام کارگردان و با تهیهکنندگی مهدی بخشیانی است.
در این اثر نمایشی که از دوم اردیبهشت در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود قربان نجفی، شهرام نجاتی، رضا عمرانی، محسن بهرامی، سحر یافتیان و پارمیس هوبخش، علیرضا عابدی، زهره کدخدازاده، اشکان شریعتی، سیاوش خادم حسینی، آیسان نوریان و اسد پورحمزه و شکرخدا گودرزی ایفای نقش میکنند.
این نمایش داستان بیژن سردار جوان ایرانی است که به مقابله و جنگ با گرازان میرود و در این مسیر دلباخته منیژه میشود که دختری تورانی است.
رکوردشکنی میلیاردی بهرام افشاری
تئاتر «چه کسی جوجه تیغی را کشت» پیش از شروع اجراها و در پیشفروش بیش از ۱۰ هزار بلیت فروخت و در هفته نخست اجرا به فروشی بیش از ۴ میلیارد دست پیدا کرد.
این اثر نمایشی، به تهیهکنندگی محمد قدس که از ۱۵ فروردین روی صحنه رفته است، در دوره اجرای قبلی توانست نظر مخاطبان تئاتر و هنرمندان را به خود جلب کند.
تئاتر «چه کسی جوجه تیغی را کشت» با بازی بهرام افشاری و تینو صالحی هر روز در ۲ سانس، در ساعتهای ۱۸:۱۵ و ۲۰:۱۵ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میرود.
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