تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا گودرزی، معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی در گفت‌وگویی رادیویی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدید کننده امنیت غذایی بوده و ممنوع است، گفت: موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی به دلیل تأمین امنیت غذایی از اهمیت خاصی برخوردار است و ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی و دولت، موظف به حفاظت از زمین‌های کشاورزی هستیم.

وی افزود: حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که از این میزان حدود یک میلیون هکتار آن درجه یک و حدود ۴ میلیون هکتار درجه دو است و تقریباً ۷۰ درصد از تولیدات کشاورزی در این اراضی به دست می‌آید؛ بنابراین با یک عزم ملی مردم و حاکمیت باید با تمام توان از این اراضی محافظت کنند.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی گفت: از بین رفتن این زمین‌های حاصلخیز موجب تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن استقلال اقتصادی و وابستگی به سایر کشورها خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: معمولاً شهرها و روستاها در ابتدا در کنار رودها و منابع آبی ایجاد شدند که خاک حاصلخیزی در آن منطقه وجود داشت، بنابراین تغییرات در حریم و محدوده شهرها و طرح هادی روستاها موجب تغییر در این اراضی حاصلخیز خواهد شد و باید با دقت در این مورد تصمیم‌گیری شود.

وی تصریح کرد: اجازه تغییر کاربری اراضی شالیزاری شمال کشور داده نمی‌شود، لذا مردم نباید فریب مشاوران املاک غیرمجاز، افراد سودجو و فرصت طلب را بخورند، مردم بدانند که در صورت تغییر کاربری اراضی با آنان طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام خواهد شد.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی از مردم خواست قبل از خرید زمین یا هرگونه تغییر کاربری به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و مشاوره و استعلام‌های مورد نیاز را دریافت کنند.

گودرزی افزود: سامانه هوشمند رصد و پایش اراضی کشاورزی در تمامی استان‌های کشور راه‌اندازی شده است و عرصه‌های کشاورزی را پایش می‌کند و هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به واحدهای گشت یگان حفاظت از اراضی کشاورزی گزارش می‌کنند. در مین راستا از مردم نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری موضوع را با سامانه تلفنی شبانه روزی ۱۳۱ اطلاع دهند.