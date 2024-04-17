بازگشت مجله هنری بوم به آنتن شبکه دو سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، «مجله هنری بوم» به میزبانی حامد مهربانی روایتگر رویدادهای دنیای هنر در قاب برنامهای تماشایی است که از ۲۹ فروردین ماه هر هفته چهارشنبه ها حوالی ساعت ۲۳:۲۰ روانه آنتن شبکه دو میشود.
«مجله هنری بوم» مجله ای تصویری است که به سراغ رخدادها و آثار هنری جدید شهر می رود. در هر قسمت از این برنامه حامد مهربانی به محل رویداد هنری رفته و در آنجا گفتوگویی با هنرمندان و دست اندرکاران آن دارد.
پوشش مراسم معرفی انتخاب چهره سال هنر انقلاب اسلامی، حضور در رویداد چیدمان «ده هزار جهان» در موزه هنرهای معاصر و گفتوگو با خالق این اثر و همچنین نمایشگاه عکس «بازگشت» از جمله آیتمهای متنوع این قسمت از «مجله هنری بوم» است.
«مجله هنری بوم» با اجرای حامد مهربانی، تهیهکنندگی احمدرضا بلیغ و احمدرضا زارعی، کارگردانی کیانوش الطافی، سردبیری محسن صفایی فرد و همت گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو در مرکز هنری رسانهای سلوک تهیه و تولید شده که از ۲۹ فروردین ماه هر چهارشنبه حوالی ساعت ۲۳:۲۰ روانه آنتن شبکه دو میشود.
«ماه ترین پلاس» مجله تخصصی بارداری
«ماه ترین پلاس» با محوریت موضوع فرزندآوری و نگاهی تخصصی به بارداری به صورت زنده از ۳۰ فروردین حوالی ساعت ۱۸:۱۵ روانه آنتن شبکه دو میشود.
برنامه «ماه ترین پلاس» با اجرای شهریار ربانی در هر قسمت میزبان کارشناسی در مورد باروری و موضوعات مربوط به آن است که در این بخش از برنامه مسایل و موضوعات مربوط به آقایان را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می دهد و در گفتوگویی ساختارمند مخاطب را با خود همراه میکند.
این قسمت از برنامه با حضور فیروزه روستا و با موضوع «پدران در انتظار» پنجشنبه ۳۰ فروردین حوالی ساعت ۱۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می شود.
این برنامه که در سال گذشته با اجرای محیا اسناوندی میزبان مخاطبان شبکه دو سیما بود، مسایل و مشکلات بانوان در زمینه باروری را مورد بحث و بررسی قرار می داد.
«ماه ترین پلاس» کاری از گروه خانواده شبکه دو با اجرای شهریار ربانی، به تهیه کنندگی مرجان بیات و با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که پنجشنبه و جمعه ها به صورت زنده حوالی ساعت ۱۸:۱۵ روانه آنتن شبکه دو سیما میشود.
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