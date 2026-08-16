به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر صبح امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وصول نیابت قضایی بهمنظور دستگیری یک متهم کلاهبردار تحت تعقیب، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مأموران انتظامی موفق شدند مخفیگاه این فرد را شناسایی کنند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی، در یک عملیات هماهنگ و منسجم وارد عمل شده و متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد، تصریح کرد: متهم به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال و در ارتباط با پروندههای مالی، سالها تحت تعقیب مراجع قضایی استان خوزستان بوده و با تردد و مخفیشدن در شهرهای مختلف کشور تلاش میکرد از دست قانون بگریزد.
سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: متهم پس از دستگیری همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
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