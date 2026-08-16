خبرگزاری مهر،گروه استان ها - نیر احمدی: رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با هشدار نسبت به فاصله عمیق بودجه‌های پژوهشی با اهداف برنامه‌های توسعه، گفت: سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نه تنها به دو درصد هدف‌گذاری‌شده نرسیده، که حتی به یک‌صدم درصد هم نزدیک نشده است.

مقدادجورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور حدود ۳۰۰ دانشجوی دکتری در این دانشکده تأکید کرد: ساعت های زیادی از دانشجویان صرف پژوهش‌های میدانی می‌شود که اگر این سرمایه انسانی عظیم با دستگاه‌های اجرایی پیوند بخورد، معضلات زیستی کشور طی یک دهه آینده ریشه‌کن خواهد شد.

جورغلامی آسیب‌شناسی بودجه دانشگاه‌ها را چنین ترسیم کرد: بخش عمده اعتبارات اختصاص‌یافته به دانشگاه‌ها، صرفاً در دو حوزه حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی-آموزشی دانشجویان هزینه می‌شود و عملاً بودجه‌ای برای پژوهش بنیادین و کاربردی باقی نمی‌ماند.

وی افزود: بر اساس چشم انداز توسعه، باید دو درصد از تولید ناخالص ملی به پژوهش تخصیص یابد، اما متأسفانه ما نه تنها به این رقم دست نیافتیم، که حتی به مرز نیم تا یک درصد هم نرسیده‌ایم.

به باور وی اگر این مهم محقق شود، کشورمان در رتبه‌های برتر علمی جهان و حل معضلات بومی، جهشی خیره‌کننده خواهد داشت.

رئیس دانشکده منابع طبیعی با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت مغفول‌مانده، ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان است، با یک محاسبه آماری، ابعاد این سرمایه را توصیف کرد و گفت: دانشکدۀ ما بالغ بر ۲۰۰ تا ۳۰۰ دانشجوی دکتری دارد که اکثراً در سال جاری فارغ‌التحصیل می‌شوند. هر یک از این عزیزان، ۲ تا ۳ سال از بهترین دوران زندگیشان را در عرصه‌های سخت و طاقت‌فرسای میدانی سپری می‌کنند که با پژوهش‌های آزمایشگاهی تفاوت اساسی دارد.

وی تأکید کرد که اگر این تعداد را در مدت زمان پژوهش ضرب کنیم، سالانه معادل ۴۰۰ تا ۶۰۰ سال کارکارشناسی خالص تولید می‌شود، فرصتی طلایی برای سازمان‌های اجرایی که متأسفانه حلقه اتصال آن همچنان مفقود است.

جور غلامی با اشاره به سابقه ۶۰ساله تعاملات اظهار کرد: با وجود تنگناهای بودجه‌ای، دانشکده منابع طبیعی سابقه‌ای درخشان در تعامل با نهادهای کلان کشور دارد.

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان قراردادهای پژوهشی با دستگاه‌هایی نظیر سازمان محیط‌زیست، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی منعقد کرده‌ایم، هر چند این رقم شایستهٔ جایگاه واقعی ما نیست و نیازمند جهشی چندبرابری است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نهایت این مرکز علمی، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه گروه‌های پنج‌گانهٔ آموزشی ما در زمره سرآمدان دانشگاه تهران در جذب طرح‌های کاربردی هستند، اما هنوز به نرم استانداردهای بین‌المللی نرسیده‌ایم.

به باور وی، راه حل عبور از این بحران، انعقاد تفاهم‌نامه‌های راهبردی بلندمدت با دستگاه‌های اجرایی است تا هم هزینه‌های پژوهشی کاهش یابد، هم سرمایه‌های عظیم انسانی جوان، صرف حل معضلات واقعی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور شود.