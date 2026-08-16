سارق طلاجات بانوان در پرند دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باباعلی، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران از دستگیری سارق طلاجات بانوان در شهر پرند خبر داد.

جانشین فرماندهی انتظامی رباط‌کریم اظهار کرد: در پی وقوع سرقت طلاجات بانوان در پرند، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات گسترده برای شناسایی و دستگیری عامل سرقت آغاز شد.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی در جریان انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند.

باباعلی با اشاره به نتایج بازرسی از خودروی متهم تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، یک قبضه سلاح ساچمه‌زن کشف و ضبط شد.

جانشین فرماندهی انتظامی رباط‌کریم ادامه داد: متهم پس از مواجهه حضوری با شاکی پرونده که بانویی ۷۰ ساله بود، به ارتکاب سرقت اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.