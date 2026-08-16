افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری ثبت سفارش تجهیزات پزشکی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به افزایش حجم ارزی ثبت سفارشها، گفت: با وجود شرایط جنگی، اختلال و محدودیت چندماهه اینترنت و پیچیدگیهای مختلف در زنجیره تأمین، نهتنها کاهش در میزان ثبت سفارش تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشتیم، بلکه حجم ارزی ثبت سفارشها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
وی افزود: این افزایش حاصل تدابیر اتخاذشده، تسهیل فرآیندها و پیگیری مستمر همکاران در ادارات تخصصی و واحدهای مختلف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین همراهی و پیگیری شرکتهای تأمینکننده بوده است.
علیزاده با اشاره به روحیه جهادی حاکم بر مجموعه گفت: هماهنگی و همراهی میان شرکتهای تأمینکننده و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، نقش مهمی در حفظ روند ثبت سفارشها و عبور از شرایط دشوار موجود داشته است.
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: هماهنگی میان شورای مشورتی تشکل ها و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز از دیگر عوامل مؤثر در مدیریت شرایط و دستیابی به این دستاورد ارزشمند بوده است.
وی تأکید کرد: تداوم این روند و پیگیری مستمر شرکتهای تأمینکننده میتواند موجب شود در سال جاری با مشکلات کمتری در حوزه تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی پزشکی جهت مراکز درمانی مواجه باشیم؛ البته تحقق این هدف نیازمند همراهی بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط در مراحل تأمین ارز، ترخیص و سایر فرآیندهای زنجیره تأمین است.
علیزاده خاطرنشان کرد: در صورت استمرار هماهنگیها و همراهی دستگاههای مرتبط، میتوان امیدوار بود نگرانیهای مربوط به تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال جاری به کمترین حد ممکن برسد و سال جاری را با دورنمای مناسبی در زمینه تأمین این اقلام سپری کنیم.
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