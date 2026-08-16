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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۳

افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری ثبت سفارش تجهیزات پزشکی 

افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری ثبت سفارش تجهیزات پزشکی 

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، از افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری حجم ارزی ثبت سفارش‌ها تا ۲۰ مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با اشاره به افزایش حجم ارزی ثبت سفارش‌ها، گفت: با وجود شرایط جنگی، اختلال و محدودیت چندماهه اینترنت و پیچیدگی‌های مختلف در زنجیره تأمین، نه‌تنها کاهش در میزان ثبت سفارش تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشتیم، بلکه حجم ارزی ثبت سفارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

وی افزود: این افزایش حاصل تدابیر اتخاذشده، تسهیل فرآیندها و پیگیری مستمر همکاران در ادارات تخصصی و واحدهای مختلف اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین همراهی و پیگیری شرکت‌های تأمین‌کننده بوده است.

علیزاده با اشاره به روحیه جهادی حاکم بر مجموعه گفت: هماهنگی و همراهی میان شرکت‌های تأمین‌کننده و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، نقش مهمی در حفظ روند ثبت سفارش‌ها و عبور از شرایط دشوار موجود داشته است.

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو ادامه داد: هماهنگی میان شورای مشورتی تشکل ها و اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز از دیگر عوامل مؤثر در مدیریت شرایط و دستیابی به این دستاورد ارزشمند بوده است.

وی تأکید کرد: تداوم این روند و پیگیری مستمر شرکت‌های تأمین‌کننده می‌تواند موجب شود در سال جاری با مشکلات کمتری در حوزه تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی پزشکی جهت مراکز درمانی مواجه باشیم؛ البته تحقق این هدف نیازمند همراهی بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط در مراحل تأمین ارز، ترخیص و سایر فرآیندهای زنجیره تأمین است.

علیزاده خاطرنشان کرد: در صورت استمرار هماهنگی‌ها و همراهی دستگاه‌های مرتبط، می‌توان امیدوار بود نگرانی‌های مربوط به تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال جاری به کمترین حد ممکن برسد و سال جاری را با دورنمای مناسبی در زمینه تأمین این اقلام سپری کنیم.

کد مطلب 6917709
حبیب احسنی پور

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