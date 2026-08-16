محمدجواد حکمی کارگردان فیلم سینمایی «غوطهور» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران این فیلم گفت: فیلم «غوطهور» پروانه نمایش دریافت کرده است و در صف اکران قرار دارد. به دلیل وقوع جنگ در کشور، حجم زیادی از فیلمها دپو شدهاند و ما نیز منتظریم تا ببینیم چه زمان میتوانیم «غوطهور» را نمایش دهیم.
وی افزود: فیلم ما آماده نمایش است اما تعیین زمان اکران بستگی به مجوزهایی دارد که قرار است، دریافت کنیم.
این کارگردان درباره تغییرات فیلمش نسبت به نسخه جشنواره فجر عنوان کرد: «غوطه ور» نسبت به نسخه جشنواره فیلم فجر تغییر جدی نداشته است. ضمن اینکه «غوطهور» تکنسخه است و پروانه نمایش را با همان نسخه دریافت کردهایم.
وی تاکید کرد: امسال عملا اکران نوروزی به شکل همیشگی خود برگزار نشد و همین امر باعث انباشته شدن فیلمها در صف اکران شده است. امیدوارم مسئولان مربوطه هرچه سریعتر تمهیداتی بیندیشند تا شرایط برای اکران فیلمها، به ویژه آثاری که در جشنواره فیلم فجر حضور داشتند، مهیا شود و این فیلمها در فضایی مناسب به پرده سینماها برسند.
حکمی که در حال حاضر فیلم کوتاه او با عنوان «متولد تهران» در حال اکران است، در این باره بیان کرد: درواقع «متولد تهران» مقدمهای بر ساخت فیلم بلند اولم یعنی «غوطهور» نبود و این آثار به صورت مستقل از یکدیگر ساخته شدند. «غوطهور» در ژانر جنایی-پلیسی ساخته شده، در حالی که «متولد تهران» یک درام ملتهب اجتماعی است. به طور کلی تمام فیلمهای کوتاه من، بر اساس دغدغههای اجتماعی شکل گرفتهاند و از این منظر با یکدیگر ارتباط دارند.
وی درباره همکاری با محسن قصابیان اظهار کرد: محسن قصابیان هم در فیلم کوتاه و هم در فیلم بلند من حضور داشت. انتخاب او برای نقش حسن کارخانه، نه صرفاً به خاطر همکاری قبلی، بلکه به دلیل ویژگیهای خاص متن و تناسب بازیگر با این نقش بود.
این کارگردان عنوان کرد: از اکران «قرار» بازخورد خاصی دریافت نکردهام و متأسفانه فرصت نشد که این فیلم را در سینما با تماشاگران تماشا کنم اما در جشنواره فیلم کوتاه، مخاطبان بازخورد خوبی نسبت به «متولد تهران» داشتند؛ زیرا فیلم درباره یک مهاجر افغان است و تقریبا همه مردم ایران در طول زندگی خود با مهاجران و اتباع خارجی برخورد داشتهاند و از این جهت، فیلم برایشان جذاب بود.
حکمی درباره ایده اولیه «متولد تهران» توضیح داد: یکی از معضلات رایج میان اتباع خارجی مسئله مالکیت وسایل نقلیه پس از ورود به ایران است. هرچند بسیاری از آنها به دنبال خرید موتور یا خودرو هستند، اما قانون اجازه مالکیت اموال منقول و غیرمنقول را به اتباع غیرایرانی نمیدهد. به ناچار، بیشتر آنها این وسایل را به نام یک فرد ایرانی مورد اعتماد ثبت میکنند.
وی با اشاره به یک تجربه شخصی برای ساخت این فیلم گفت: با توجه به ارتباط مستمری که با بسیاری از اتباع خارجی داشتم آنها چند دستگاه موتورسیکلت و حتی چند خودروی معمولی مثل پراید خریدند که به نام من سند خورد. سالها گذشت و برخی از این افراد ایران را ترک کردند؛ وسایل نقلیهشان را هم به دیگران فروختند و این اموال دستبهدست گشت. از منظر قانونی اما، هر گونه حادثه یا تخلفی برای آن وسایل، متوجه من بود. همین مسئله، جرقه اولیه شکلگیری فیلم «متولد تهران» شد.
این کارگردان در پایان اظهار کرد: داستان این فیلم درباره دختر جوانی از اتباع افغانستانی است که ماشینش را گم میکند و در مسیر پیدا کردن آن، درگیر موقعیتی حقوقی و انسانی میشود. در واقع، هسته اصلی فیلم به مسئله قانون و چالش دوطرفهای بازمیگردد.
در «متولد تهران» بازیگرانی چون محسن قصابیان، صدف عسگری، آزاده سیفی و فاطمه مرتاضی نقشآفرینی کردهاند.
همچنین محسن قصابیان، آیدا ماهیانی، مهران غفوریان، پیام احمدی نیا، مسعود کرامتی، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و سیاوش چراغی پور بازیگران «غوطه ور» هستند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «حسن کارخونه افسر کهنهکار آگاهی، در آستانه ارتقا با پرونده ناپدیدشدن زنی پس از یک تصادف مشکوک روبهرو میشود. او با وجود فشار روانی و مخالفت سیستم، بهتنهایی به ماهکِ مرموز مشکوک میشود و تحقیقات شخصی را پیش میبرد ...»
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