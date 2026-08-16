خبرگزاری مهر- گروه هنر- علی حیدری؛ در طی چند سال گذشته، آمار فروش تئاتر مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و تالار هنر، شنبه هر هفته از طریق روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی برای رسانهها ارسال میشد تا علاوه بر شفافسازی فروش این تماشاخانهها، میزان استقبال مخاطبان از آثار این ۳ مجموعه تئاتری مشخص و قابل تحلیل شود. اما ۲ هفته است که گزارش تجمیع شده آمار فروش این ۳ مجموعه از سوی ادارهکل ارسال نمیشود و تنها مجموعه تئاتر شهر به صورت انفرادی آمار فروش آثار روی صحنهاش را منتشر و منعکس میکند.
در اولین مواجهه پرسشی مطرح میشود که چرا نباید آمار رسمی تعداد مخاطبان این سالنها توسط ادارهکل هنرهای نمایشی منتشر و میزان فروش آثار روی صحنه تماشاخانههای زیرمجموعه اداره کل از جانب خود این مجموعه اطلاعرسانی شود؟ و سالن ها به صورت مجزا اقدام به انتشار آمار فروششان کنند.
نکته دیگر این است که در چند سال گذشته در ادارهکل هنرهای نمایشی شاهد حذف و کاهش حداقل خدمات گذشته هستیم و به وظایف و خدمات این نهاد اضافه نشدهاست که بتوان آن را مطرح و برجسته کرد و در همین شرایط بدیهیترین موارد مانند همین ارسال و انتشار گزارش آمار فروش هم حذف میشود. در تئاتر ما که چرخه اقتصادی آثار به طور ۱۰۰ درصدی توسط مخاطب میچرخد، ضریب اشتغال سالنها را باید بیش از هر موضوع دیگری مطرح کرد.
در حالی که انتظار می رود انتشار آمار فروش و تعداد مخاطبان تماشاخانههای خصوصی، تالار وحدت، تماشاخانه ایرانشهر و تالار حافظ نیز توسط اداره کل هنرهای نمایشی منتشر شود تا مخاطبان و رسانهها از کلیت میزان فروش و گردش مالی همه تماشاخانههای تهران به صورت رسمی مطلع شوند و جلوی آمارسازی احتمالی نیز گرفته شود، مشخص نیست چرا انتشار آمار فروش تماشاخانه های دولتی هم از دستور کار خارج شده است.
بهتر بود اداره کل هنرهای نمایشی درباره حذف آمار فروش که جزو وظایف این نهاد است و سپردن انتشار آن به خود سالن ها که البته به نظر می رسد جز تئاتر شهر از جانب ۲ سالن دیگر زیاد جدی گرفته نمی شود، توضیحی ارائه میداد. از طرفی اعلام آمار فروش و تعداد مخاطبان سالنها از جانب یک نهاد رسمی، شک و شبهههای احتمالی را از بین می برد و به خبر رسمیت میبخشد. همچنین از لحاظ خبری هم برای رسانهها بهتر است تا یک خبر تجمیعی و رسمی منتشر کنند و دست به تحلیل یا مقایسه بزنند تا اینکه هر سالن در یک روز مشخص بخواهد آمار فروشش را به صورت مجزا در اختیار رسانهها قرار دهد.
هنرمندان و مخاطبان تئاتر حق دارند که از میزان پیشرفت یا پسرفت دامنه توجه و اقبال مخاطب به تئاتر خبردار باشند. تئاتر ایران امروزه نیاز به شفافسازی بیشتری دارد تا بتواند در راستای جذب سرمایه، سرمایهگذار و بازگشت چهرهها موفقتر عمل کند و اطلاع رسانی نکردن در این زمینه تنها به اعتماد از دست رفته، ضریب میدهد.
نظر شما