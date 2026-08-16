مسعود امیرلویی پس از ۵ سال مبارزه درگذشت؛ انتشار دلنوشته یک دوست

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امیرلویی هنرمند عکاس باسابقه و از سردبیران مجله عکس و مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه دوربین عکاسی روز پنجشنبه ۲۲ مرداد در ۶۸ سالگی درگذشت.
مسعود امیرلویی دانشآموخته کارشناسی عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسیارشد عکاسی از دانشگاه هنر بود. او بیش از ۲۰ سال در عرصه هنر عکاسی فعالیت کرد. امیرلویی برای تشکیل انجمن عکاسان ایران بسیار تلاش کرد.
داوری مسابقات و نمایشگاههای داخلی و بینالمللی عکاسی، تدریس در دانشگاهها و برگزاری نمایشگاههای انفرادی و گروهی در ایران و خارج از کشور، بخشی از فعالیتهای این هنرمند در طول سالهای فعالیت حرفهای او بود.
امیرلویی همچنین در جریان فعالیتهای تخصصی خود، در عرصه آموزش و داوری رویدادهای عکاسی حضور داشت و آثار و فعالیتهایش در نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی ارائه شد.
مهدی وثوقنیا هنرمند عکاس که سالها در مجله عکس با این هنرمند فقید همکار بود، دلنوشتهای برای همکار و دوست خود در صفحه شخصیاش نوشت.
در این دلنوشته آمده است:
«چه خاموش و بیصدا خبر را میشنوم؛ آن هم تنها در یک پیام کوتاه از علی کریمی، همکار عزیزم در مجله عکس. انگار باید این خبر را در بخش «رویدادها»ی مجله عکس صفحهآرایی کنم و آن را سرِ تیتر خبر بگذارم اما شاید هیچکس نداند که پشت این خبر کوتاه، سالها زندگی، تلاش و حضور مردی در تاریخ عکاسی ایران قرار دارد؛ مردی که سالها بهعنوان عکاس، سردبیر، مدیرمسئول و خبرنگار ماهنامه «مجله عکس و مجله دوربین عکاسی» تلاش کرد دانش و آگاهی درباره عکاسی را تا آنجا که میدانست گسترش دهد. در نقد اتفاقات و تحلیل جریانهای عکاسی نیز صریح، دقیق و روشنگر بود.
من از ابتدای شروع کارم در سال ۱۳۶۸، در شهرم قزوین با او آشنا شدم. از ابتدای دهه هشتاد نیز بهعنوان طراح گرافیک با «مجله عکس و دوربین عکاسی» همکاری کردم. تلاشهای شبانهروزی ما برای اینکه مجله در آن سالها بهموقع منتشر شود، بخشی از تاریخ کاری من است؛ سالهایی که در کنار کار، فرصتی بود برای یادگیری و فهم بهتر عکاسی ایران و جهان.
مسعود بیش از پنج سال در سکوت، روزهای سختی را پشت سر گذاشت. در این سالهای دشوار، با بیماری سرطان و بیماری قلبی دستوپنجه نرم کرد و برای ادامه درمان به بلژیک رفت. متأسفانه پنجشنبه ۲۲ مردادماه از میان ما رفت.
مسعود امیرلویی متولد ۱۳۳۷، عکاس، استاد دانشگاه و از چهرههای تأثیرگذار در آموزش و گسترش عکاسی در ایران بود. او دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عکاسی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و سالها در زمینه آموزش و توسعه هنر عکاسی فعالیت کرد.
شاید امروز خبر رفتنش در چند سطر منتشر شود اما برای کسانی که سالها در کنار او کار کردند، این چند سطر، بخش بزرگی از یک دوره از تاریخ عکاسی ایران و بخشی از زندگی حرفهای ماست. روحت در آرامش، شادی، آقا مسعود.»
پیام تسلیت مدیرکل هنرهای تجسمی
همچنین، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پی درگذشت مسعود امیرلویی، با صدور پیامی، این ضایعه را به جامعه هنری و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت.
مهدیزاده در این پیام با ابراز تأسف و تأثر از درگذشت مسعود امیرلویی، از سالها فعالیت و حضور مؤثر این هنرمند در عرصه عکاسی یاد کرد و فقدان او را ضایعهای برای جامعه هنرهای تجسمی و عکاسی کشور دانست.
مدیرکل هنرهای تجسمی در پایان این پیام، ضمن تسلیت این فقدان به خانواده مسعود امیرلویی، جامعه عکاسان و هنرمندان کشور، برای آن هنرمند فقید آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو کرد.
خبرگزاری مهر، ضایعه درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده و جامعه هنری تسلیت میگوید.
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