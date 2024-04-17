به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا دامغانی عصر چهارشنبه در اختتامیه جشنواره مدرسه عشق اظهار کرد: مدرسه عشق جشنواره‌ای برای شکوفایی استعدادهای هنری است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به دبیری جشنواره مدرسه عشق در این استان بیان کرد: مردمی بودن مدرسه عشق نقطه عطف جشنواره است.

دامغانی با اشاره به ارسال ۷۵ هزار اثر به جشنواره مدرسه عشق اضافه کرد: جشنواره مدرسه عشق در سطح حرفه‌ای بالایی برگزار شد.

به گفته وی اداره جشنواره ملی مدرسه عشق بر عهده دهه هشتادی های گیلان بوده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید بر لزوم توجه و تأمل به فرامین امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف بیان کرد: مردمی سازی کارها در همه عرصه‌ها توفیق آمیز است.

سردار دامغانی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اضافه کرد: نکته بر جوانان در عرصه‌های مختلف جواب می‌دهد که این مهم در مدرسه عشق به ثمر نشست.

به گفته وی اعتماد به جوانان و فراهم سازی بستر برای مشارکت مردم و مردمی سازی کارها گره گشای مشکلات است.