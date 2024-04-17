به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مراسم رونمایی فیلم مستند «قوی‌دل» به کارگردانی علی فراهانی صدر و تهیه‌کنندگی سعید الهی شب گذشته ۲۸ فروردین ماه توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» با حضور سازندگان اثر، هنرمندان سینما و اهالی رسانه در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد. مستند «قوی‌دل» نگاهی به زندگی احمد قویدل همراه با واکاوی پرونده قضایی هموفیلی است.

در ابتدای مراسم، محدثه واعظی‌پور مدیر روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با بیان اینکه مستند «قوی‌دل» از تولیدات شاخص مرکز گسترش در سال ۱۴۰۲ بوده است، گفت: اولین رونمایی «قوی‌دل» در هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» اتفاق افتاد و نمایش این فیلم با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد. «قوی‌دل» در اختتامیه با جوایزی که گرفت نشان داد نظر مثبت داوران را نیز جلب کرده است. پس از جشنواره «سینماحقیقت» مستند «قوی‌دل» به جشنواره فجر رفت و سیمرغ بلورین را نیز دریافت کرد و حالا در فروردین ۱۴۰۳ شاهد آغاز اکران این فیلم در سینماهای «هنروتجربه» هستیم.

وی بیان کرد: می‌توان گفت ماجرایی که در «سینماحقیقت» کلید خورد روندش تا به امروز ادامه پیدا کرده و ما خوشحالیم که خیلی زود فیلم به اکران سینمایی «هنروتجربه» رسید. برای هنردوستانی که سینمایی متفاوت، تجارب هیجان‌انگیز و فیلم‌های اجتماعی را دوست دارند «قوی‌دل» یک تجربه جذاب خواهد بود همینطور کسانی که ممکن است فیلم‌های داستانی آنها را خسته کرده باشد با فضای تازه‌ای در این فیلم مواجه می‌شوند.

سعید الهی: فیلم‌های مستند بسیار مظلوم و مهجورند

سعید الهی تهیه‌کننده مستند «قوی‌دل» پس از خوش‌آمدگویی به مخاطبان گفت: دوست دارم در این مجال از آقای حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تشکر کنم که سال گذشته به بنده اعتماد کردند و با طرح ما برای تولید این فیلم موافقت کردند، همچنین تشکر می‌کنم از محمد طیب مدیر گروه سینمایی «هنروتجربه» که شرایط اکران این فیلم را فراهم کردند. می‌دانید که فیلم‌های مستند فیلم‌های بسیار مظلوم و مهجوری هستند و امکان اکران و نمایش در سراسر کشور را ندارند مگر اینکه از طرف گروه سینمایی «هنروتجربه» بتوانند به این مسیر راه یابند. در اینجا لازم می‌بینم که از جوان بسیار مستعد و خلاقی که اگر نبود قطعاً فیلم «قوی‌دل» با این کیفیت ساخته نمی‌شد، تشکر کنم. علی فراهانی صدر که از جوان‌های بسیار خلاق دهه هفتادی است که هم من به او اعتماد کردم و هم او به من و این ارتباط متقابل باعث شد که یک فیلم خوب ساخته شود.

وی توضیح داد: دوست دارم به یک نکته مهم اشاره کنم و آن این است که فیلم «قوی‌دل» جوایز سه رأس یک مثلث را به خود اختصاص داده است مثلثی که مخاطب عام، متخصصین و داوران و در آخر حاکمیت سه راس آن را تشکیل می‌دهند. این مساله بسیار مهمی است که من بارها حتی در جشنواره فیلم فجر و «سینماحقیقت» نیز بدان اشاره کرده‌ام که فیلم «قوی‌دل» جزو معدود فیلم‌هایی است که توانسته‌اند این سه جایزه را کسب کنند. جوایزی شامل جایزه ویژه تماشاگران که نشان می‌دهد مخاطب عام، مخاطب خاص، فرهیختگان، اندیشمندان و اقشار عادی این فیلم را کاملاً پسندیدند، جایزه ویژه هیات داوران که به عنوان کارشناس و متخصصین امر اثر را ارزیابی می‌کنند و جایزه سوم که از بخش شهید آوینی «سینماحقیقت» دریافت کرد یعنی جایزه‌ای که شاید متعلق به فیلم‌های سیاستی و یا فیلم‌های حاکمیتی است. اینکه یک فیلم سه وجه یک مثلث را در بر بگیرد و بتواند جوایز آن را دریافت کند به نظرم به شدت از سمت رسانه‌ها قابل بررسی و تامل است که بررسی و تبیین کنند چرا سینمای ملی شکل نمی‌گیرد. «قوی‌دل» توانسته حلقه اتصال بین حاکمیت و مخاطب و متخصصان و کارشناسان امر را ایجاد کند. حال خودتان پس از دیدن فیلم متوجه منظور من خواهید شد.

این تهیه‌کننده سینما در پایان عنوان کرد: این فیلم به بهانه بازخوانی یکی از پرونده‌های جنجالی قوه قضاییه تاکید می‌کنم به بهانه بازخوانی این پرونده ساخته شده است پس در این فیلم حتماً به دنبال لایه‌های زیرین و مفهومی بگردید. این فیلم به شدت دارای نکاتی است که امیدوارم پس از تماشای آن دوستان اثر را مورد قضاوت قرار بدهند و نکاتشان را با ما به اشتراک بگذارند تا ما برای تولیدات بعدی مان روی آنها کار کنیم.

تشکر علی فراهانی صدر از اعتماد به تیم جوان «قوی‌دل»

علی فراهانی صدر کارگردان «قوی‌دل» گفت: واقعیتش این است که من صحبت چندانی ندارم ولی خیلی خوشحالم که این جمع صمیمانه را می‌بینم. همگی خیلی لطف کردید و تشریف آوردید. از آقای الهی و حمیدی مقدم تشکر می‌کنم که به تیم جوان «قوی‌دل» اعتماد کردند.

احمد قوی‌دل: این فیلم ترویج مطالبه‌گری است

احمد قویدل نیز گفت: من نزدیک ۲۰ سال درگیر این پرونده بودم، چند مستند بر اساس آن ساخته شد ولی همه این مستندها حالت گزارشی پیدا کردند و مهر من روی همه آنها بود و روایتگری‌ام بر اثر غالب شده بود. اما آقای فراهانی با دقت و ظرافت وارد برخی از لایه‌های زندگی ما شدند و فیلم را از این حالت گزارشگری تبدیل به یک فیلم هنری کردند که مفاهیم جدیدی را دنبال می‌کند. شاید مهمترین چیزی که در توصیف این فیلم باید بگویم این است که این فیلم ترویج مطالبه‌گری است و اینکه انسان می‌تواند خسته نشود و مطالبه‌گری کند و می‌تواند دست به قضاوت زود هنگام نزند.

وی ادامه داد: عموم افراد این را می‌گویند که خدا نکند راه انسان به کلانتری و قوه قضاییه بیافتد اما ما در همین مسیر زندگی ۲۰ ساله که با این پرونده طی کردیم بیش از ۲۰ قاضی را دیدیم که حاضر بودند از موقعیت خودشان به خاطر حقیقت هزینه کنند و این فکر همیشه باید در ما جاری باشد که ما می‌توانیم مطالبه‌گر باشیم و حقوق خود را دنبال کنیم و این یکی از نکات کلیدی فیلم بود که آقای فراهانی آن را به درستی درک کردند و چون درکش کردند وارد لایه‌های دیگری از زندگی ما شد. او تلاش کرد تا بیابد چگونه شخصیتی آمده و این موضوع را با این شدت پیگیری کرده است و به نظرم در این حوزه موفق عمل کرده است.

قویدل بیان کرد: نکته دیگری که خود را موظف به اعلام آن می‌دانم این است که موفقیت پرونده هموفیلی بر دوش رسانه محقق شد. خبرنگاران کلید اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی مسایل در کشور هستند. من همواره از هر رنجی که بر خبرنگاران برود به شدت آزرده خاطر می‌شوم. به هر حال نقش خبرنگاران در این موفقیت جدی بوده است و من امیدوارم که شما هم به این درک برسید و لذت ببرید.

روایتگر مستند «قوی‌دل» در بخش بعدی سخنانش گفت: در نهایت از آقای سعید الهی تشکر می‌کنم، او جسارت زیادی به خرج داده و رایزنی‌های بسیاری انجام داد تا اجازه داده شود فیلم در مسیری که تاحدی برای مردم قابل قبول و باور باشد، حرکت کند. در مصاحبه‌ای نیز خواندم که ایشان رسماً از قوه قضاییه تشکر کرده بودند چرا که علی‌رغم اینکه نقدهایی در این فیلم نسبت به قوه قضاییه وجود دارد اما قوه قضاییه نسبت به اکران این فیلم عکس‌العمل بسیار مثبتی داشته است.

وی در پایان گفت: وقتی موضوعی دست خدا را به همراهش داشته باشد اتفاقات جالب می‌افتد. امروز بیست و هشتم فروردین مصادف با روز جهانی هموفیلی است و افتتاحیه و اکران این فیلم بدون اینکه ما برنامه‌ریزی کرده باشیم درست با این روز هم‌زمان شده است. خوشبختانه وزیر کشور نیز با پیوستن ایران به کارزار جهانی فدراسیون هموفیلی موافقت کردند. به مناسبت این روز برج آزادی، پل طبیعت و تمام شهرها و میادین به رنگ قرمز در می‌آیند و اکران این فیلم نیز به این مجموعه افزوده شد. من در مسیر پیگیری این پرونده همه زندگی را به دستان همسرم سپردم و هیچ تردیدی نیست اگر او به عنوان حامی پشت این قضیه نمی‌ایستاد و پایداری و زحماتش نبود به هیچ وجه این فرایند به موفقیت ختم نمی شد، در پیشگاه شما از او تشکر می‌کنم.

در این برنامه محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، عبدالحسین بدرلو قائم‌مقام و معاون مستند مرکز گسترش، حسین طلابیگی مدیرکل دفتر نظارت بر مراکز مشاغل و مجامع و هومن مرادی کرمانی مدیر مستند مرکز گسترش حضور داشتند.

«قوی‌دل» در جشنواره مستند ««سینماحقیقت»» موفق به کسب جایزه ویژه هیات داوران، جایزه ویژه شهید آوینی، جایزه ویژه تماشاگران، جایزه دبیر جشنواره به شخصیت مستند شد و در چهل و دومین جشنواره فیلم فجر تندیس بلورین بهترین فیلم مستند بلند را دریافت کرد.

اکران فیلم مستند «قوی‌دل» از امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه در گروه سینمایی «هنروتجربه» به اکران درخواهد آمد.