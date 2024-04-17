آبگرفتگی محدود برخی منازل در بندرعباس

حبیب بهادری فرماندار شهرستان بندرعباس در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به حجم بالای بارشها در استان، گفت: ضرورت دارد مردم نسبت به هشدارهای هواشناسی حساس بوده و به تذکرات توجه کافی داشته باشند.
وی افزود: حجم بالای بارندگی در بالادست بندرعباس موجب شده است که آبگرفتگیهایی در برخی مناطق به وقوع بپیوندد.
فرماندار بندرعباس عنوانکرد: شمال و شرق شهر بندرعباس بیشترین تأثیر را از بارندگیها داشته است.
بهادری خاطرنشانکرد: ایجاد خاکریز توسط مردم در روستای چهچکور موجب شده است نقطهای دچار تجمع آبهای سطحی شده و با عبور از خاکریز وارد خانههای مردم شود.
وی با بیان اینکه آبگرفتگیها در تعداد محدود از منازل بوده است، گفت: رسیدگی به منازل دچار آبگرفتگی در حال انجام است و نیروهای امدادی و خدماترسان به منطقه اعزام شدهاند.
بهادری تصریحکرد: در شهر بندرعباس نیز در محلات کوی نواب و سنگکن به صورت محدود شاهد آبگرفتکیهایی بودهایم.
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