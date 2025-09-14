ظرفیت مدارس خارج از ساعت تحصیلی در اختیار مردم محلات قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کناری‌نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شورای شهر بندرعباس با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی در شهر، خواستار تلاش بیشتر برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار شد.

وی با تقدیر از عملکرد شهردار بندرعباس در همکاری با مدارس گفت: در این دوره، شهرداری نگاه ویژه‌ای به مدارس داشته؛ از رنگ‌آمیزی و نگهداشت گرفته تا همراهی با مدیران برای رفع نیازها. اما آنچه نیازمند توجه جدی‌تر است، وضعیت مدارس در بافت‌های فرسوده و محروم است.

کناری‌نژاد با تأکید بر نبود منابع مالی کافی، خواستار تدوین برنامه‌ای اولویت‌بندی‌شده برای نگهداری مدارس شد و تصریح کرد: اگر همیاری لازم از سوی منابع مالی صورت نگیرد، حداقل یک زمان‌بندی مشخص برای رسیدگی به مدارس با اولویت مناطق محروم تهیه شود تا دغدغه مدیران مدارس کاهش یابد.

لزوم تقدیر از خیرین حوزه آموزش و مساجد

وی همچنین از شهرداری خواست با طراحی برنامه‌ای مشخص، از خیرین حوزه‌های مختلف به‌ویژه آموزش و مساجد تقدیر شود.

او افزود: به جز نامگذاری، می‌توان نشانی به خیرین اهدا کرد تا احترام به جایگاه آنان حفظ شود؛ کسانی که منابع خود را بدون چشم‌داشت صرف توسعه شهر می‌کنند.

درخواست بررسی وضعیت املاک آموزشی واگذار شده به شهرداری

نایب رئیس شورای شهر بندرعباس با اشاره به برخی املاک آموزشی که بر اساس تفاهم‌نامه سال ۸۵ در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته، خواستار بازنگری و ساماندهی وضعیت اسناد این املاک شد.

وی گفت: درمانگاه فرهنگیان و تعاونی فرهنگیان دو ملکی هستند که سند تک‌برگ آن‌ها به نام شهرداری است، در حالی که باید در اختیار آموزش قرار می‌گرفت. از مدیریت شهری می‌خواهیم موضوع را قانونی پیگیری و تعیین تکلیف کند.

پیشنهاد استفاده بهینه از مدارس در خارج از زمان آموزشی

کناری‌نژاد با اشاره به کمبود فضاهای فرهنگی و ورزشی در محلات کم‌برخوردار، از آموزش و پرورش خواست که فضاهای مدارس را خارج از ساعات آموزشی، در قالب تفاهم‌نامه با شهرداری، در اختیار محلات قرار دهد.

انتقاد از شکاف آموزشی در مدارس و تأکید بر عدالت آموزشی

وی با انتقاد از تمرکز امکانات آموزشی بر مدارس خاص گفت: استعدادهای زیادی در بندرعباس وجود دارد، اما اغلب فقط در مدارس تیزهوشان و غیرانتفاعی شکوفا می‌شوند. نباید بین ناحیه یک و دو یا بین مدارس مناطق برخوردار و کم‌برخوردار تفاوتی باشد.

نگرانی از دریافت هزینه در مدارس دولتی

کناری‌نژاد یکی دیگر از دغدغه‌های مردم را دریافت هزینه در مدارس دولتی دانست و گفت: شهروندان گلایه دارند که ثبت‌نام در مدارس دولتی محله‌شان انجام نمی‌شود یا با هزینه‌هایی مواجهند که برخلاف مقررات است‌

وی با اشاره به موفقیت استان در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش اظهار کرد: استان هرمزگان رتبه نخست این حوزه را داشته و باید برنامه‌ریزی شود تا این موفقیت ادامه پیدا کند. تعطیلی برخی هنرستان‌ها نیز نگران‌کننده است و باید بررسی شود.