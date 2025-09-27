  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۷

حریق خودروی سوخت‌بر در جاده بندرعباس - میناب

بندرعباس- یک خودروی سوخت بر در جاده بندرعباس- میناب دچار حریق شده است.

