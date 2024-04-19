مردم فارس در حمایت از عملیات «وعده صادق» راهپیمایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم سراسر استان فارس در حمایت از ملت مظلوم غزه و عملیات «وعده صادق» پس از اقامه نماز سیاسی عبادی جمعه راهپیمایی کردند.

راهپیمایی در شهر شیراز از شبستان امام خمینی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) آغاز شد و نمازگزاران در مسیرهای بست شهید دستغیب، خیابان شهید دستغیب و چهار راه پیروزی با سر دادن شعارهای حمایت از اقدام مقتدرانه ایران راهپیمایی کردند.

راهپیمایان با شعار «مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا» انزجار خود را از جنایت‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند و همچنین با حمایت همه‌جانبه از اقدام غیرتمندانه سپاه پاسداران در مجازات رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق، این حرکت را تحسین برانگیز دانستند.