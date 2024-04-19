  1. استانها
  2. فارس
۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۳۹

پس از اقامه نماز جمعه؛

مردم فارس در حمایت از عملیات «وعده صادق» راهپیمایی کردند

مردم فارس در حمایت از عملیات «وعده صادق» راهپیمایی کردند

شیراز- مردم استان فارس در حمایت از ملت مظلوم غزه و عملیات «وعده صادق» پس از اقامه نماز سیاسی عبادی جمعه راهپیمایی کردند.

دریافت 17 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، مردم سراسر استان فارس در حمایت از ملت مظلوم غزه و عملیات «وعده صادق» پس از اقامه نماز سیاسی عبادی جمعه راهپیمایی کردند.

راهپیمایی در شهر شیراز از شبستان امام خمینی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) آغاز شد و نمازگزاران در مسیرهای بست شهید دستغیب، خیابان شهید دستغیب و چهار راه پیروزی با سر دادن شعارهای حمایت از اقدام مقتدرانه ایران راهپیمایی کردند.

راهپیمایان با شعار «مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا» انزجار خود را از جنایت‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند و همچنین با حمایت همه‌جانبه از اقدام غیرتمندانه سپاه پاسداران در مجازات رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق، این حرکت را تحسین برانگیز دانستند.

کد مطلب 6082753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه