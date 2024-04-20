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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۵

بانک جهانی:

فقر مطلق در ایران کاهش یافت

فقر مطلق در ایران کاهش یافت

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد فقر مطلق در ایران طی ۲ سال گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد فقر مطلق در ایران طی ۲ سال گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. بنابراین گزارش این نهاد بین‌المللی فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۲.۱۵ دلار برای هر نفر (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به‌قیمت ثابت سال ۲۰۱۷) تعریف کرده است و این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تأمین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد.

بر این اساس در آغاز فعالیت دولت سیزدهم نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت در ایران ۰.۸ درصد بوده است اما این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۰.۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

بدین ترتیب فقر مطلق در ایران طی دو سال متوالی کاهشی بوده و نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت طی این مدت مجموعاً ۳۷ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ یعنی سال آخر فعالیت دولت قبل بوده است.

کد مطلب 6083053
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • مجید IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      7 0
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      خیلی واقعاً دروغ میگین فقر داره بیداد میکند
    • ایرانی IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      4 0
      پاسخ
      کی این و گفته . اشتباه می کنید آقا
    • ناشناس IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      4 0
      پاسخ
      آیا اتفاق خاصی افتاده که فقر مطلق کاهش پیدا کرده است یعنی با دلار ۶۶ تومانی سکه ۴۵ نو مانی وافزایش مالیات ها وارائه حمل و نقل عمومی چطور این اتفاق میمون انجام شده است ولی سفره خالی مردم که نشانده آن نیست و خبر کذب است
    • زهرا IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      2 0
      پاسخ
      جالبه بر اساس تعریف فقر مطلق در سال 2017 سنجیدند!!!!!!!!!!!!!!! بیدار شید لطفاً کجاها زندگی میکنید که این طور مینویسید... 4 ماه از 2023 هم گذشته... یا شاید واقعاً واژه ای بجای فقر مطلق نمیتونن پیدا کنند که باهاش بتونن اوج بدبختی مردم رو بشه تعریف کرد
    • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      2 0
      پاسخ
      آن را که عیان است چه حاجت به بیان است؟
    • IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      2 0
      پاسخ
      مردم ایران فقط برا جیب پزشکان کار می کنن.
    • مهریا IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام کدوم شهر نکنه با دادن کالا برگ ویا اون پروتیینی که گفتید که مردم گوشت گرانه نخورند بجاش حبوبات مصرف کنند گرانی وفقر مطق کجایید لابد برای شما حوب بوده ویزیت پزشکان که شده ۳۰۰ دارو که مشخصه تنها جایی که تمام مردم باهاش سروکار دارند همین مطب وداروخانه تو شکم مردم انبار دارو ... برای شما خوب بود
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      واقعٱ شرم آوره برای کسانی که برعکس واقعیت خبری پخش میکنند. اینطورکه رسانه های داخلی خبرپخش میکنندالحمدلله هیچ مشکلی نیست توی مملکت گل وبلبل زندگی میکنیم خودمان بی خبریم.

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