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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۰

فرمانده انتظامی رشت:

سوداگر مرگ با بیش از ۴ کیلو تریاک در رشت دستگیر شد

سوداگر مرگ با بیش از ۴ کیلو تریاک در رشت دستگیر شد

رشت- فرمانده انتظامی رشت از کشف ۴ کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر در بازرسی از یک باب منزل مسکونی در یکی از محله‌های شهر رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی با اشاره به اینکه مبارزه با سوداگران مرگ و پیشگیری از اعتیاد همواره در اولویت مأموریت‌های پلیس قرار دارد، اظهار کرد: مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل فروپاشی خانواده‌ها و سر منشأ بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، نیازمند همکاری همه جانبه مردم و نهادهای مسؤول با مجموعه انتظامی است.

وی تصریح کرد: در راستای مقابله با سوداگران مرگ و در پی دریافت خبر فعالیت فردی در امر توزیع مواد مخدر در یکی از محله‌های شهر رشت، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت با بیان اینکه مأموران انتظامی با انجام اقدامات نامحسوس و تحقیقات پلیسی پس از اطمینان از صحت موضوع متهم مورد نظر و محل سکونت وی را شناسایی کردند افزود: مأموران کلانتری ۱۵ رشت با هماهنگی قضائی این متهم را در منزلش دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم، ۴ کیلو و ۱۸۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و یک بطری مشروبات الکلی خارجی کشف شد، گفت: در این رابطه متهم ۴۸ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان با اعلام اینکه مهمترین شرط پایداری امنیت در هر جامعه مشارکت مردم با پلیس است، از شهروندان خواست، برای مقابله با سوداگران مرگ و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، هرگونه مورد مشکوک را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6083388

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