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۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۳۱

خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس:

راهکارهای برخورد با تخلفات فرهنگی در آموزش و پرورش بررسی شد

راهکارهای برخورد با تخلفات فرهنگی در آموزش و پرورش بررسی شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی راهکارهای رفع موانع حقوقی و قضایی جهت برخورد با تخلفات فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش، نشر کتب و همچنین فضای مجازی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی راهکارهای رفع موانع حقوقی و قضائی جهت برخورد با تخلفات فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش، نشر کتب و همچنین فضای مجازی اظهار داشت: در این نشست که با حضور معاون قضائی دیوان عدالت اداری، معاون دادگستری استان تهران، معاون حقوقی و توسعه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش پرورش و جمعی از کارشناسان مرتبط با موضوع برگزار شد، اعضای حاضر در جلسه پیرامون اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی و ضرورت اصلاح رویه‌ها اتفاق نظر داشتند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در این جلسه مقرر شد کارگروهی شامل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و همچنین دیوان عدالت اداری و دادگستری جهت بررسی فرآیند رسیدگی و ارائه راهکار برای همگرایی بیشتر میان دستگاه‌ها در جهت رفع ایرادات موجود از سوی کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: پیرو اعمال نظارت قبلی کمیسیون اصل نود مجلس در موضوع انتشار برخی محتواهای مغایر با ارزش‌های فرهنگی اسلامی بر بستر سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی داخلی و سکوهای اینترنتی و تداوم این روند، مقرر شد بررسی اقدامات بازدارنده جهت عدم تکرار انتشار محتوای ضد فرهنگی در فضای مجازی تهیه و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کمیسیون اصل نود تقدیم شود.

کد مطلب 6084826
زهرا علیدادی

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