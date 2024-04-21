راهکارهای برخورد با تخلفات فرهنگی در آموزش و پرورش بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی راهکارهای رفع موانع حقوقی و قضائی جهت برخورد با تخلفات فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش، نشر کتب و همچنین فضای مجازی اظهار داشت: در این نشست که با حضور معاون قضائی دیوان عدالت اداری، معاون دادگستری استان تهران، معاون حقوقی و توسعه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش پرورش و جمعی از کارشناسان مرتبط با موضوع برگزار شد، اعضای حاضر در جلسه پیرامون اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی و ضرورت اصلاح رویه‌ها اتفاق نظر داشتند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در این جلسه مقرر شد کارگروهی شامل دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و همچنین دیوان عدالت اداری و دادگستری جهت بررسی فرآیند رسیدگی و ارائه راهکار برای همگرایی بیشتر میان دستگاه‌ها در جهت رفع ایرادات موجود از سوی کمیسیون اصل نود مجلس تشکیل شود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: پیرو اعمال نظارت قبلی کمیسیون اصل نود مجلس در موضوع انتشار برخی محتواهای مغایر با ارزش‌های فرهنگی اسلامی بر بستر سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی داخلی و سکوهای اینترنتی و تداوم این روند، مقرر شد بررسی اقدامات بازدارنده جهت عدم تکرار انتشار محتوای ضد فرهنگی در فضای مجازی تهیه و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کمیسیون اصل نود تقدیم شود.