روسیه در جنگ اوکراین پیروز خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه در سخنانی تاکید کرد که عملیات ویژه روسیه در اوکراین مسیر تاریخ را اصلاح می‌کند و روسیه پیروز خواهد شد.

بشار اسد تاکید کرد که عملیات نظامی ویژه در اوکراین به پیروزی روسیه ختم خواهد شد.

از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی بخش‌هایی از جمهوری دونتسک خبر داد. دفاع روسیه روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌های نظامی این کشور شهرک بوگدانوفکا در جمهوری دونتسک را به طور کامل آزاد کردند.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که نیروهای روسی در این منطقه موقعیت خود را بهبود بخشیدند. نظامیان و شماری از تجهیزات نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی دونتسک نیز هدف نیروهای روسی قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که دو ضدحمله نیروهای مسلح اوکراین در مناطق دیگر دونتسک دفع شد.

بنا به این گزارش، در نتیجه درگیری در این محور ارتش اوکراین بیش از ۴۴۰ نظامی، سه خودرو و یک سامانه موشکی ضدهوایی خود را از دست داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش روسیه موفق شد یک فروند هواپیمای میگ- ۲۹ نیروی هوایی اوکراین را در فرودگاه دنپر منهدم کند.

بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، سامانه‌های پدافند هوایی روسیه ۱۹۴ پهپاد اوکراینی دردرگیری های ۲۴ ساعت گذشته منهدم کردند.

همچنین رئیس دومای روسیه تاکید کرد که کمک‌های غرب نمی‌تواند به اوکراین در نبرد با روسیه کمک کند.

«ویاچسلا ولودین» رئیس دومای روسیه روز یکشنبه اعلام کرد: بسته کمکی جدید آمریکا به اوکراین وضعیت میدان جنگ را تغییر نمی‌دهد. رژیم کی یف با وجود کمک‌های غرب شکست خواهد خورد.

مجلس نمایندگان آمریکا دیروز بسته کمک خارجی ۹۵ میلیارد دلاری برای اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان را تصویب کرد؛ اقدامی که بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی و مناقشه حزبی در کنگره آمریکا، واکنش‌هایی را به همراه داشته است.

روند رأی‌گیری و تصویب لایحه کمک ۶۰ میلیارد دلاری برای اوکراین، ظرف چند دقیقه انجام شد؛ اتفاقی که بعد از چند ماه بلاتکلیفی لایحه در مجلس نمایندگان، حاکی از آن است که قانونگذاران آمریکایی فارغ از تمایلات حزبی، به طور متفق‌القول حامی تداوم حمایت از اوکراین هستند.