توافق خطرناک چند بازیکن پرسپولیس در رختکن!

به گزارش خبرنگار مهر، بدقولی‌های باشگاه پرسپولیس در پرداخت مبلغ قراردادهای فصل جاری بازیکنان این تیم باعث اعتراض تعدادی از آنها در میکسدزون بازی‌ها شد تا رضا درویش برای حفظ آرامش این تیم مجبور به حضور در تمرینات شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نه تنها برای پرداخت نزدیک به ۶۰ درصد از قرارداد هر یک از اعضای تیم با مشکل جدی کسر بودجه مواجه است بلکه حالا با معضل تمدید قرارداد نزدیک به ۱۰ بازیکن این تیم در پایان فصل روبروست.

سروش رفیعی، فرشاد فرجی، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی‌فر، گئورگی گولسیانی، وحید امیری، وحدت هنانوف و مرتضی پورعلی‌گنجی نفراتی هستند که در پایان فصل، دیگر قراردادی با پرسپولیس ندارند اما به دلیل بدقولی‌های باشگاه حاضر به تمدید قرارداد هم نیستند.

تعدادی از این بازیکنان در گفت و گو با مدیر برنامه‌های خود هرگونه تمدید قرارداد با باشگاه را منوط به تسویه مبلغ این فصل خود اعلام کرده اند. آنها در تصمیمی مشترک قصد دارند تنها در صورت دریافت تمام و کمال مبلغ قراردادهای فصل جاری، نسبت به تمدید قرارداد خود اقدام کنند.

این در حالی است که میزان طلب این بازیکنان بابت امسال حدود ۹۵ میلیارد تومان است که باید پرداخت شود اما باشگاه فعلا هیچ پولی برای این وضع ندارد.