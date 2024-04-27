خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: بیجار شهری که بر بلندای بام جای گرفته است و به واسطه کوه‌های سرو قامتی که در دور آن احاطه شده است نعمت‌های خداوند مهربان نیز در آن جاری شده است.

وجود گیاهان دارویی و خوراکی بهاره در این شهرتان رونق زیادی دارد و با شروع فصل بهار کار و کاسبی بسیاری از مردم این دیار رونق می‌یابد.

از گذشته تاکنون بانوان بیجاری هرساله در دو ماه اول فصل بهار نسبت به خرید گیاهان خوراکی به دلیل خاصیت‌های درمانی و دارویی اقدام کرده و حتی برای فصل‌های دیگر سال نیز به روش‌های مختلف نگهداری می‌کنند.

یکی از عادات مردم دیار بیجار گروس که از دیرباز نیز مرسوم بوده است استفاده از گیاهان گوهی به عنوان غذا در فصل بهار است.

در منطقه بیجار بیش از ۱۳۵ نوع گیاهان خوراکی و دارویی و صنعتی برداشت می‌شود که مصرف آن از گذشته‌های دور مرسوم بود و مردم با آغاز فصل بهار آنها را جایگزین مواد پروتئینی می‌کنند.

سراب، قیصه، کوه حمزه عرب، کوه زغال، صلوات آباد، چنگ الماس و قمچقا مهم‌ترین محل رویش گیاهان کوهی در دیار بیجار گروس است.

گیاهان بهاری درمان بسیاری از امراض

مهری عباسی یکی از بانوان بیجاری در حین خرید گیاه بهاری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه از این گیاهان خوراکی چه استفاده‌هایی می‌کنید اظهار کرد: گیاهان بهاری از خاصیت‌های بسیار زیادی برخوردار است و در فصل بهار خانواده ما بیشتر وعده‌های غذایی خود را با این گیاهان تأمین می‌کنند.

وی افزود: مصرف زیاد پروتئین و گوشت قرمز موجب بروز بیماری‌های زیادی در افراد می‌شود و خوردن گیاهان خوراکی فصل بهار برای سلامت همه افراد بسیار ضروری است.

گیاهان بهاری منبع مهم در آمد مردم

محمد رحمانی از دیگر شهروندان بیجاری نیز در گفت‌وگو با با خبرنگار مهر اعلام کرد: علاقه بسیار زیادی به گیاهان خوراکی فصل بهار دارم، مثلاً گیاه خوراکی قازیاقه معجزه‌های در درمان انواع بیماری‌ها دارد، هرساله در این فصل برای خرید این گیاه بسیار خوشمزه و پرخاصیت لحظه شماری و به مقدار بسیاری خریداری می‌کنم.

وی به تعداد گیاهان دارویی و خوراکی این منطقه اشاره و ابراز کرد: لف چشمه (بولاغ اوتی)،پونه خوراکی، گل آقا (گیلاغه)،شنگ، گوشت بره (گوشت برخیله) کنگر، ترشک اسفنجی (اول که) پیاز وحشی (پیاز قوراته) زرایند کوهی (پرشک)،تعدادی از گیاهان بهاری در منطقه بیجار گروس است.

این شهروند بیجاری گفت: با توجه به نبود شغل پایدار در بیجار برداشت و فروش گیاهان بهاری در دو ماه فصل بهار منبع درآمدی برای افراد جویای کار در بیجار است.

گیاهان بهاری بدن را پاکسازی می‌کند

یکی از فروشندگان بیجاری که سبد و گونی‌های بزرگی از گیاهان خوراکی را در مغازه خود گذاشته بود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خوشبختانه استقبال مردم بیجار از گیاهان خوراکی فصل بهار بسیار خوب است و همزمان با نیمه دوم فروردین شاهد حضور مشتری‌های زیادی هستیم.

حامد کریمی گفت: خوشبختانه مردم بیجار طرفدار بسیار خوب گیاهان خوراکی فصل بهار هستند، چراکه فواید زیادی دارد و در درمان بسیاری از امراض مؤثر است و بدن انسان را پاکسازی می‌کند.

وی به هزینه این گیاهان خوراکی اشاره کرد و ابراز داشت: قیمت این گیاهان با توجه به سختی که در ببرداشت آن وجود دارد بسیار پایین است و عموماً قیمت‌ها از ۴۰ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان بوده و تقریباً نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است.

گیاهان بهاری جادوی نهفته در دل زمین هستند که در فصل بهار سفره شهروندان بیجاری را رنگین می‌کند اما یکی از مضرات برداشت بیش از حد این گیاهان تخریب طبیعت است که این مهم باید مورد توجه مردم قرار بگیرد.