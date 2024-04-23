روایت متخصص مصری از اوضاع فاجعه بار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، احمد عبدالعزیز متخصص مصری و جراحی استخوان که برای مداوای مجروحان در نوار حضور دارد، تاکید کرد که رسانه‌ها نمی‌توانند فجایعی را که در غزه رخ می‌دهد، منعکس کنند. در این منطقه هیچ ابزاری برای کنار زدن انبوه آوارهای ساختمانی وجود ندارد و این آوارها به مقبره‌های خانوادگی تبدیل شده که خانواده ها در زیر آن مدفون شده اند.

وی در این گفت‌وگو تصریح کرد که همه به هر نحوی که شده باید برای توقف جنگ تلاش کنند و کمک های پزشکی متناسب با حجم فاجعه بهداشتی در این منطقه مهیا کنند.

عبدالعزیز یکی از اولین پزشکانی است که مطب خود در مصر را بست و به صورت داوطلبانه برای درمان مجروحان به غزه سفر کرد.

وی از حجم گسترده تخریب و ویرانی در مناطق مختلف غزه خبر داده و می‌افزاید که به سختی می‌توان خانه‌ای را پیدا کرد که برای سکونت مناسب باشد، دها هزار نفر از مردم در تجمع‌هایی که لایق انسان نیست، حضور دارند و خانواده‌های زیادی هستند که تنها با پتو برای خود حریم خصوصی ایجاد می کنند و سایه بانی جز آسمان ندارند. آنها آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی و هیچ وسیله معیشتی ندارند و غذای منظمی دریافت نمی کنند. حجم فاجعه در غزه مافوق تصور است.

این پزشک مصری خاطرنشان کرد که مردم غزه هیچ پناهگاهی ندارند و این وضعیت رقت بار ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که هیچ مکان مناسبی برای ساخت و ساز وجود ندارد و آوارهای ساختمانی و ویرانه‌های ناشی از حملات اسراییلی ها باید برچیده شود تا امکان ساخت و ساز وجود داشته باشد.

اوضاع بهداشتی در غزه

عبدالعزیز به ارائه چشم اندازی از اوضاع بهداشتی در نوار غزه پرداخته و می‌گوید که تیم‌های پزشکی از کمبود شدید لوازم رنج می برند. تعداد آنها نیز به علت شهادت یا بازداشت شدن بسیار کم است، ولی در عین حال با وجود خستگی مفرط با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند. تعداد مجروحان در غزه بالغ بر ۷۰ هزار نفر هستند که بیشتر آنها مبتلا به شکستگی استخوان یا زخم‌های عمیق هستند یا رگ‌ها و شریان‌های بدن آنها قطع شده است.

وی ادامه می‌دهد که طبعا بیماری‌های طبیعی نیز در نتیجه ازدحام جمعیت گسترش پیدا می‌کند و در بسیاری از موارد پزشکان مجبور به قطع عضو می‌شوند و صحنه‌های بسیار دردناکی در بیمارستان‌ها ایجاد می شود.

پایداری افسانه‌ای مردم غزه

این پزشک مصری در عین حال ایستادگی مردم غزه را ستوده و تاکید کرد که هیچکس نمی تواند اراده و صبر و شکر آنها را در هم بشکند. آنها با وجود تمامی این مشکلات اصرار دارند که در سرزمین خود باقی بمانند.

دکتر احمد عبدالعزیز با اولین کادر پزشکی بعد از جنگ غزه وارد این منطقه شده و الان ۱۹۵ روز است که در شمال غزه حضور دارد. او می گوید: در آن زمان ۷۵ سال سن داشتم و به اینجا آمدم، چرا که به باقیمانده عمرم نیازی ندارم.