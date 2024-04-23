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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۰۹

تدبیر مدیران برای حضور در پاریس؛

چالش ورزش ایران برای المپیک/ محدودیت در اعزام اعضای کادر فنی

چالش ورزش ایران برای المپیک/ محدودیت در اعزام اعضای کادر فنی

مسئولان کمیته ملی المپیک برای تعیین ترکیب نهایی کاروان اعزامی به المپیک و به دلیل مقررات محدودکننده برگزارکنندگان بازی‌ها، با معضل تعیین اعضای کادر فنی در هر یک از رشته ها مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزارکنندگان بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس در رابطه با ترکیب اعزامی کاروان هر یک از کشورهای شرکت کننده مقرراتی وضع کرده اند که به نوعی دست و پای مدیران را برای اعزام کامل در هر رشته می‌بندد.

در ترکیب کاروان‌های اعزامی به بازی‌های المپیک، ورزشکاران بر اساس سهمیه‌های تخصیص داده شده جایگاه خود را دارند. بخش دیگر کاروان را اعضای کادر فنی رشته‌های المپیکی شامل سرمربی، مربی، سرپرست و.... تشکیل می‌دهند.

طبق آنچه کمیته برگزاری بازی‌های المپیک به آن تاکید دارد، تقریباً به ازای حدود ۵۰ درصد از کل سهمیه‌هایی که ورزش هر کشور کسب کرده، مجوز برای اعزام اعضای کادر فنی داده می‌شود. همین مساله که در برخی دیگر از ادوار بازی‌های المپیک هم اعمال شده بود، یکی از چالش‌های اصلی برای تعیین نهایی ترکیب اعزامی کاروان ایران را ایجاد کرده است.

مسئولان کمیته ملی المپیک که این روزها در مرحله ریزش کاروان ایران بر اساس ثبت نام اولیه هستند این موضوع را مدنظر دارند.

ورزش ایران تا به امروز صاحب ۳۲ سهمیه در ۹ رشته کشتی آزاد، کشتی فرنگی، تیراندازی، شمشیربازی، تکواندو، قایقرانی، وزنه برداری، ژیمناستیک و دوچرخه سواری شده است.

کد مطلب 6085749

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