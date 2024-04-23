برگزاری یادواره شهدا نیاز امروز جامعه ما است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مهاجر شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از عوامل برگزاری هجدهمین یادواره شهدای شهرستان کردکوی اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا نیاز امروز جامعه ماست، جامعه‌ای که در معرض شدیدترین هجمه‌ها و تهدیدات فرهنگی اجتماعی از سوی دشمنانی است که اعتقادات و باورهای مردم را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: حاصل فرهنگ شهادت، مقاومت و ایثارگری را در عملیات غرور آفرین وعده صادق مشاهده کردیم که درس‌های بزرگی برای ما و جبهه مقاومت داشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: نقش ولایت فقیه که مهم‌ترین رکن در سیره شهدا است در عملیات وعده صادق بسیار برجسته بود و قطعاً اثبات کننده‌ی برتری علمی و دست برتر نظام اسلامی نسبت به دشمنان بود.

مهاجر ضمن قدردانی و تشکر از برگزار کنندگان یادواره شهدای کردکوی، اظهار کرد: یادواره شهدای شهرستان کردکوی کار ارزشمند مردمی بود که در شأن شهدای گرانقدر و مردم شریف شهرستان رقم خورد.

وی یادآور شد: رویکرد دولت مردمی این است که مردم محور کارها باشند و دولت پشتیبان و حامی آن‌ها باشد.