بازگشت کارگران «فروآلیاژ» ازنا به کار

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه فروآلیاژ ازنا که به دلیل برخی مشکلات تعطیل شده بود به گفته مسئولان قرار است که به مدار تولید برگردد.

مشکلات این کارخانه در حوزه برق مصرفی، منجر به توقف فعالیت این واحد صنعتی و همچنین تعدیل‌نیروی برخی از کارگران آن شده بود که این مشکلات در جلسه‌ای با حضور مدیر کارخانه، فرماندار شهرستان و همچنین مسئولان اقتصادی استانداری لرستان مورد بررسی قرار گرفت.

تعدیل ۱۶۰ نیروی کارخانه

یک کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا در سخنانی با بیان اینکه مشکلی که در این کارخانه به وجود آمده در حوزه برق مصرفی است و نباید کارگر به‌خاطر آن آسیب ببیند، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶۰ نفر از نیروهای این کارخانه اخراج شده‌اند.

وی عنوان کرد: امیدواریم مسئولان فکری به حال پرسنل این کارخانه کنند؛ چون اقتصاد شهر ازنا و همچنین «مؤمن آباد» از طریق این کارخانه می‌چرخد.

کارگر دیگر این کارخانه در سخنانی، اظهار داشت: تعرفه برق این کارخانه دوبرابر شده و به همین دلیل کارفرما باتوجه‌به هزینه‌های تولید در حال تعدیل‌نیرو است.

وی عنوان کرد: یک کارگر ۱۵ سال است که در این کارخانه کار می‌کند و این در حالی است که همچنان قرارداد کوتاه‌مدت با او منعقد می‌شود.

خواسته‌های خود را به صورت شفاف با مسئولان در میان گذاشتیم

رضا عبادی مدیرعامل شرکت فروآلیاژ ازنا نیز دراین‌رابطه با مهر، اظهار داشت: خوشبختانه با جلسه خوبی که برگزار شد، هیئت استانی در محل کارخانه حضور پیدا کردند.

وی عنوان کرد: در این جلسه صحبت‌هایی ردوبدل شد، خواسته‌های ما دقیقاً و به‌صورت شفاف در این جلسه عنوان شد.

مدیرعامل شرکت فروآلیاژ ازنا در ادامه سخنان خود، بیان داشت: این عزم و اراده را در مسئولان استانی و شهرستانی دیدیم که مار را پیگیری کنند.

قول مسئولان برای حل مشکلات کارخانه

جناب مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری لرستان نیز با مهر، اظهار داشت: برای پیگیری مشکلات کارخانه فروآلیاژ ازنا جلسه‌ای با حضور مدیرعامل کارخانه، فرماندار شهرستان ازنا و سایر افراد مؤثر در این زمینه برگزار شد.

وی عنوان کرد: در این جلسه صحبت‌ها و درخواست‌های مدیرعامل کارخانه شنیده شد و مباحث و مشکلاتی که وجود دارد را در این جلسه مطرح کردند.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری لرستان، افزود: مشکلات موجود موجب شده بود که روند تولید در این کارخانه با توقف اندکی مواجه شود.

جناب، تصریح کرد: خوشبختانه در این جلسه به جمع‌بندی مناسبی رسیدیم و کارخانه استارت کار خود را خواهد زد و فرایند تولید را شروع می‌کند.

وی تأکید کرد: ما تلاش می‌کنیم که مابقی مشکلات این کارخانه را در کوتاه‌ترین زمان حل کنیم تا مشکلی در ادامه فعالیت کارخانه به وجود نیاید.