تمجید دروسی از آزمون/ برای سردار خوشحالم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌ها فوتبال رم روز گذشته دوشنبه سوم اردیبهشت در هفته سی و سوم سری آ رو در روی بولونیا قرار گرفت که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود بولونیا به پایان رسید. سردار آزمون مهاجم ایرانی رم که از دقیقه ۵۲ وارد زمین شده بود در دقیقه ۵۶ توانست تک گل تیمش را در این بازی به ثمر برساند.

«دنیله دروسی» سرمربی رم در خصوص عملکرد آزمون در این بازی اظهار داشت: سردار به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته و لزومی نداشت که از ابتدا در زمین حضور داشته باشد. از گلزنی او خوشحال هستم و عملکرد خوب او برای ما مهم است. امیدوارم روند خوب آزمون ادامه دار باشد همانطور که «تامی آبراهام» یک بازیکن مهم برای رم به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است که رم با این شکست ۵۵ امتیازی و در رده پنجم جدول سری آ باقی ماند.