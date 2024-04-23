به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ فیروز کشیر ضمن اعلام این خبر گفت: مقارن ساعت ۰۱:۴۰ بامداد امروز در مسیر بزرگراه آزادگان به غرب، لاین اصلی قبل از احمدآباد یک دستگاه کامیون تانکر حامل بار روغن موتور به علت تخطی از سرعت مطمئنه و خستگی و خواب آلودگی از مسیر اصلی معبر بزرگراهی خارج و در فضای سبز منتهی الیه سمت راست واژگون و بالاخره متوقف می‌گردد.

وی ادامه داد: برابر اعلام کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ سرعت زیاد، خستگی و خواب آلودگی و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه باعث این حادثه شده است.

سرهنگ کشیر گفت: خوشبختانه این حادثه صدمات جانی نداشته است و تیم‌های پلیس بزرگراه بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و نسبت به ایمن سازی محل تصادف و روان سازی ترافیک اقدام نمودند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: همچنین با توجه به شدت حادثه در محدوده تصادف شاهد ترافیک سنگین خودروها بودیم که عوامل پلیس راهور و شهرداری تهران در حال پاکسازی و روان سازی ترافیک گردیده و کامیون را با جرثقیل سنگین به محل امن منتقل نمودند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: خوشبختانه بار کامیون تانکر (مواد اولیه روغن موتور به صورت پلمپ) نشت نکرده و در در سطح آسفالت نریخته بود و این حادثه بدون مشکل ترافیکی به خیر گذشت.

سرهنگ کشیر توصیه نمود: رانندگان عزیز در هنگام رانندگی با سرعت مطمئنه رانندگی نمایند که در صورت مشاهده خطر بتوانند وسیله نقلیه را کنترل نمایند و همچنین رانندگان وسایل نقلیه سنگین که در ساعات شب مشغول فعالیت هستند قبل از شروع کار استراحت کافی داشته باشند و در هر لحظه احساس خستگی و خواب بر آنها غلبه کرد در یک محل امن توقف پس از استراحت مجدد به مسیر خود ادامه دهند و همیشه تمام دقت و حواس خود را متمرکز رانندگی کرده تا شاهد اینگونه حوادث در سطح معابر نباشیم.