امضای قرارداد ۳.۱ میلیارد دلاری بین تل آویو و برلین

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از امضای قراردادی به ارزش حدوداً ۳.۱ میلیارد دلار برای گسترش سامانه پدافند هوایی «آرو» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آلمان نخستین بار در سال ۲۰۲۳ سامانه «آرو» را خریداری کرد و در دسامبر جاری به اولین کشور اروپایی تبدیل شد که این سامانه را مستقر کرده است.

این قرارداد بزرگ‌ترین قرارداد صادرات دفاعی در تاریخ رژیم اسرائیل به شمار می‌رود.

وزارت جنگ رژیم اسرائیل اعلام کرده است که ارزش این دو قرارداد با هم حدود ۶.۷ میلیارد دلار است.

سامانه «آرو -۳» برای رهگیری موشک‌های بالستیک دوربرد پیش از ورود به جو طراحی شده و از فناوری «برخورد مستقیم» برای نابودی هدف استفاده می‌کند.

این سامانه به‌طور مشترک توسط وزارت جنگ اسرائیل، آژانس دفاع موشکی آمریکا و صنایع هوایی اسرائیل (IAI) توسعه یافته است.

«آرو -۳» لایه بالایی شبکه چند سطحی دفاع هوایی اسرائیل محسوب می‌شود و در کنار سامانه «گنبد آهنین» برای مقابله با تهدیدات کوتاه‌برد عمل می‌کند.

