روزهای هفته هلال احمر نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر؛ روزهای هفته هلال احمر که از ۱۸ لغایت ۲۴ اردیبهشت ماه است، نامگذاری شد.

بر این اساس روز ١٨ اردیبهشت ماه بواسطه قدردانی از تلاشگران عرصه امدادرسانی تحت عنوان «امداد و نجات؛ نماد فرهنگ ایثار، فداکاری و مشارکت مردمی» تعیین شد.

روز ١٩ اردیبهشت ماه به نام جوانان هلال‌احمر، پیشگامان پیشرفت، عدالت، صلح و امید نامگذاری شد.

روز ٢٠ اردیبهشت ماه به پاس گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران تحت عنوان «طلایه‌داران فرهنگ خدمت بی‌منت» مشخص شد.

همچنین روز ٢١ اردیبهشت ماه به نام بانوان جمعیت؛ طلایه‌داران امید و تلاش، روز ٢٢ اردیبهشت ماه تحت عنوان خدمات داوطلبانه؛ محور مشارکت مردمی، روز ۲۳ اردیبهشت ماه به نام آموزش، پیشگیری و جامعه تاب‌آور و روز ٢٤ اردیبهشت ماه به نام دیپلماسی بشردوستانه، همبستگی جهانی برای حفظ ارزش‌ها، نامگذاری شد.

لازم به ذکر است که شعار امسال هفته هلال احمر «با مُشارکت شما، سربُلندیم» است.