لغو مراسم اهدای جوایز انجمن قلم آمریکا به دلیل جنگ علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، پس از آنکه ده‌ها نویسنده و نامزد جوایز قلم آمریکا، در اعتراض به جنگ علیه غزه، از شرکت در مراسم انجمن قلم آمریکا (پن) انصراف دادند، این انجمن مراسم سالانه اهدای جوایزش را لغو کرد.

شماری از نویسندگان سرشناس در نامه‌ای انجمن قلم آمریکا را به «خیانت» به تعهداتش متهم کردند.

بایکوت و لغو این مراسم در بحبوحه گسترش جنبش اعتراضی به جنگ غزه رخ داده است.

انجمن قلم آمریکا که بخش عمده‌ای از تلاش خود را به دفاع از آزادی بیان معطوف کرده است، روز دوشنبه اعلام کرد که مراسم هفته آینده را لغو می‌کند.

۹ نفر از ۱۰ نویسنده‌ای که برای جایزه کتاب انجمن قلم آمریکا نامزد شده بودند، به دلیل عدم حمایت این مجموعه از نویسندگان فلسطینی، از این رقابت انصراف دادند.