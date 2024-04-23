  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۳۹

لغو مراسم اهدای جوایز انجمن قلم آمریکا به دلیل جنگ علیه غزه

لغو مراسم اهدای جوایز انجمن قلم آمریکا به دلیل جنگ علیه غزه

برگزار کنندگان مراسم اهدای جوایز انجمن قلم آمریکا پس از تحریم نویسندگان برگزیده در حمایت از غزه، مجبور به لغو آن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، پس از آنکه ده‌ها نویسنده و نامزد جوایز قلم آمریکا، در اعتراض به جنگ علیه غزه، از شرکت در مراسم انجمن قلم آمریکا (پن) انصراف دادند، این انجمن مراسم سالانه اهدای جوایزش را لغو کرد.

شماری از نویسندگان سرشناس در نامه‌ای انجمن قلم آمریکا را به «خیانت» به تعهداتش متهم کردند.

بایکوت و لغو این مراسم در بحبوحه گسترش جنبش اعتراضی به جنگ غزه رخ داده است.

انجمن قلم آمریکا که بخش عمده‌ای از تلاش خود را به دفاع از آزادی بیان معطوف کرده است، روز دوشنبه اعلام کرد که مراسم هفته آینده را لغو می‌کند.

۹ نفر از ۱۰ نویسنده‌ای که برای جایزه کتاب انجمن قلم آمریکا نامزد شده بودند، به دلیل عدم حمایت این مجموعه از نویسندگان فلسطینی، از این رقابت انصراف دادند.

کد مطلب 6086232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها