به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، خبرگزاری دولتی کره شمالی(KCNA) نوشت که ارتش پیونگیانگ برای نخستین بار، با هدف شبیهسازی ضدحمله هستهای زیر نظر «کیم جونگ اون» رهبر این کشور، رزمایش ترکیبی برگزار کرد.
این رزمایش در دو بخش شامل «مانور با هدف آرایش گرفتن واحدهای نظامی و تغییر به فاز ضدحمله پس از صدور فرمان از سوی سامانه هشدار بحران هستهای(Hwasanpalryong) و همچنین مانور کار کردن با سیستم فرماندهی ضد حمله هستهای » برگزار شد.
خبرگزاری کره شمالی نوشت: نیروهای کره شمالی در این رزمایشها آرایش ضدحمله هستهای را تمرین و کلاهکهای هستهای مشقی را شلیک کردند تا در صورت صدور هشدار بحران هستهای آمادگی داشته باشند.
هدف اصلی این رزمایش نمایش قابلیت اطمینان، برتری، قدرت و ابزارهای متنوع هستهای کره شمالی و تقویت قوای هستهای این کشور هم از حیث کیفیت و هم از لحاظ کمیت اعلام شده است.
به نوشته KCNA، این رزمایش که «ماشه هستهای» نام دارد، «هشدار روشن به دشمنان است زیرا همزمان با مقطعی انجام شد که دشمنان با اقدامات به شدت تحریکآمیز و خصمانه، هیاهوی نظامی علیه کره شمالی بهراه انداختهاند.»
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