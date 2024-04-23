به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست پرسش و پاسخ دانشجویان و نمایندگان تشکلهای دانشجویی دانشگاه علامهطباطبائی با حضور محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه علامهطباطبائی عصر دیروز (دوشنبه) در سالن آمفی تئاتر دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس مرکزی این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای نشست نمایندگان انجمنهای علمی دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و بسیج دانشجویی ضمن بیان درخواستهای خود در حوزههای مختلف آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، مطالبی را بیان کردند.
وزیر علوم در این نشست با یادآوری تعطیلی دانشگاهها دردوران کرونا گفت: یک سال نخست مسئولیت من در وزارت علوم، همهگیری کرونا بود و خوابگاههای خودگردان و سلف سرویس دانشگاههای مختلف شرایط مناسبی نداشت و مجبور به بازسازی زیرساختها شدیم. در این شرایط فعال کردن مجدد تشکلهای دانشجویی دشوار و زمانبر بود. دانشگاهها در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از نظر نشاط سیاسی، فعال بودند و حضور مسئولان در دهه فجر و ایام انتخابات این موضوع را تایید میکند.
وی در ادامه به راهاندازی سامانه فرنما برای ثبت فعالیتهای فرهنگی اشاره و اظهار کرد: برای اطلاع دقیق از فعالیتهای فرهنگی این سامانه را تاسیس کردیم که بر اساس آن امروز دقیق میتوانیم بگوییم، دانشگاه علامهطباطبائی در سال ۱۴۰۲ در مجموع هزار و ۳۰۰ فعالیت فرهنگی داشته است. همچنین در ارزیابی روسای دانشگاهها فعالیتهای فرهنگی ثبت شده بر اساس سامانه فرنما معیار مهمی است و از روی همین سامانه کارنامه فرهنگی برای دانشجویان صادر میشود.
تولید علم باید برونداد داشته باشد
زلفیگل با اشاره به اهمیت انجمنهای علمی، خاطرنشان کرد: برگزیدگان جشنواره بینالمللی حرکت و جشنواره رویش به عضویت بنیاد ملی نخبگان در میآیند و از مزایای آن بهرهمند میشوند. روند جذب افراد نخبه و مستعد در دولت و دستگاههای اجرایی نیز تسهیل شده است. تولید علم باید برونداد داشته باشد. تولید مقاله، کتاب، اختراع و دستاوردهای علمی یا هنری یکی از این بروندادها است و استادان باید برخی از این بروندادها را داشته باشند.
وی ادامه داد: این موضوع در آییننامه ارتقای جدید استادان و اعضای هیات علمی که در حال تدوین است، قید شده است که استاد میتواند به هر شکلی دستاورد علمی خود را نشان دهد و فقط مقاله مد نظر نیست. کاربردی بودن مقالات را نیز در نظر داریم؛ به همین دلیل مقالات بنیادین ۷ امتیاز، مقالاتی که نیازی از جامعه رفع کنند، ۱۴ امتیاز برای ارتقای استادان خواهد داشت.
وی افزود: فردی که رسالههای بنیادی داشته باشد به اندازه حقوق استاد پایه یک پژوهانه دریافت میکند، فردی که رسالههای کاربردی دارد دو برابر و فردی که رساله فناوری داشته باشد، سه برابر حقوق استاد پایه یک پژوهانه میگیرد. استادان ارتباط با صنعت نیز به صورت ویژه تشویق میشوند. همچنین از علوم نوظهور و نوپدید مانند هوش مصنوعی در حد توان حمایت مالی میکنیم.
وزیر علوم درباره مطالبه دانشجویان در خصوص قانون حمایت از خانواده و ایجاد خوابگاههای متاهلی گفت: در همه دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هزار واحد خوابگاه متاهلی داشتیم ولی ما در مدت مسئولیت، ۳۵۰ واحد اضافه کردیم، ۳۲۰۰ واحد تا آخر سال نیز اضافه میشود که احداث ۲۶۰۰ آن شروع شده است. ساخت خوابگاه بودجه میخواهد. یکی از این کارها طرح تهاتر و مولدسازی است. به دانشگاهها اجازه داده شده است املاکی که دارند را تغییر کاربری دهند و از آنها برای ساخت خوابگاههای متاهلی استفاده کنند. ما پول نداریم و سازمان برنامه به ما اعتبار نمیدهد ولی سرمایه و امکانات بدون استفادهای که داریم را میتوانیم به گونهای دیگر مورد استفاده قرار دادیم.
بر اساس قانون ما را مواخذه کنید
وی در ادامه نشست به دانشجویان پیشنهاد کرد انتقادهای خود را از وزارت علوم در چارچوب قانون بیان کنید. بر اساس قانون ما را مورد ارزیابی قرار دهید. به طور مثال بگویید چرا رتبه علمی کشور کاهش پیدا کرده است.
۷۵ اقدام جدید در وزارت علوم انجام شد
وی در ادامه نشست به بیان اقدامات انجام شده در وزارت علوم و ایجاد ۷۵ اقدام جدید، پرداخت و خاطرنشان کرد: افزایش پایههای تشویقی استادان به ۶۰ پایه، بورسیه رتبههای برتر کنکور هر سال و المپیادیها، تعیین کارانه (جهش علمی) بر مبنای عملکرد، اختصاص پژوهانه به استادانی نو استخدام، اختصاص پژوهانه برای دانشمندان یکدرصد و دودرصد، قید شدن پژوهانه جامع در برنامه توسعه هفتم، تخصیص ۱۵ درصد بودجه کل دانشگاه برای فعالیتهای پژوهشی و پنج درصد برای فعالیتهای فرهنگی، راهاندازی بورسیه صنعت با همکاری صنایع، حمایت از مجلات تحت نمایههای بینالمللی، تاسیس صندوق عالی عتف از جمله این فعالیتها است.
وزیر علوم به راهاندازی سامانه نظام ایدهها و نیازها (نان) اشاره کرد و گفت: تا امروز بیش از ۱۵ هزار نیاز در این سامانه ثبت شده و استادانی که روی رفع نیازهای ثبت شده در این سامانه کار کنند، پژوهانه دریافت میکنند. برای حمایت از پژوهشگران نیز سامانه پژوهشگران مستقل را راهاندازی کردیم که بتوانند از مزایای بیمه و حقوق بهرهمند شوند. سامانه دانا (درگاه آشنایی با نخبگان و آیندهسازان) نیز تاسیس شد تا همه دانشمندان در این سامانه صفحه خانگی داشته باشند و دستاوردهای علمی و مقالات خود را در این صفحه ثبت کنند. پژوهانه بر این اساس و روزآمد بودن صفحه به آنها تعلق میگیرد.
عملیات وعده صادق دستاورد دانشآموختههای دانشگاهها بود
وی همچنین با تجلیل از اقدامات عالمان و مدیران پیشین وزارت علوم گفت: عملیات وعده صادق دستاورد دانشآموختههای دانشگاهها بود و شهید طهرانی مقدمها، شهید شهریاریها و شهید احمدی روشنها در همین دانشگاهها آموزش دیدهاند، باید قدردان وزیران و دانشمندان پیشین باشیم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه را نهاد انسان ساز دانست و گفت: در این راستا فعالیت فرهنگی را توسعه دادیم. از دانشجویان برای برگزاری برنامههای مختلف استفاده میکنیم، اعتبارات فرهنگی را برای تشکلهای دانشجویی افزایش میدهیم. برای نخستین بار مرکز علوم انسانی را در وزارت علوم تاسیس کردیم و بخشی از ماموریت تحول در علوم انسانی به این مرکز محول شده است.
وی با تاکید بر اهمیت سلامت جسمی و روحی انسانها گفت: سلامت روحی و روانی در رشتههای علوم انسانی بررسی میشود و اگر به این رشتهها بی توجهی شود، در راستای سلامت روحی و روانی جامعه به خوبی گام برنداشتهایم. باید نخبگان را به سمت علوم انسانی هدایت کنیم. در بسیاری از کشورها نخبگان داخلی به رشتههای علوم انسانی هدایت میشوند و برای رشتههای علوم پایه از نخبگان خارجی کمک گرفته می شود.
وزیر علوم در پایان این نشست از دانشجویان خواست راهکارهای جدید خود را برای اداره بهتر آموزش عالی ارائه دهند.
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