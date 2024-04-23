زمان بازگشت هافبک استقلال به میادین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی پور هافبک تیم فوتبال استقلال تهران که در دیدار با مس رفسنجان در هفته بیست و دوم لیگ برتر از ناحیه رباط صلیبی دچار پارگی شده بود، امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت پای خود را به تیغ جراحان خواهد سپرد تا پس از بهبودی بتواند تمرینات خود را آغاز کند.

مهدی پور که یکی از بازیکنان ثابت استقلال در این فصل محسوب می‌شد، ادامه بازی‌های باقی مانده تا پایان فصل را از دست داد و طبق اعلام فیزیوتراپ این بازیکن او تا نیم فصل دوم فصل بیست و چهارم می‌تواند بار دیگر برای استقلال به میدان برود.

لازم به ذکر است که مهدی پور در ۲۲ بازی این فصل برای استقلال، آمار یک گل و ۴ پاس گل را از خود به ثبت رسانده بود.