به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان ظهر سه شنبه در ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: احداث بازارهای روز در شهرکرد در چهار نقطه ولیعصر جنوبی، بلوار انقلاب، خیابان بلال، فروشگاه رفاه و میرآباد شرقی تصویب شد.

وی افزود: مقرر شد چند بازار در منظریه ایجاد شود، در همین راستا زمین مورد نیاز شناسایی و کارهای اولیه آغاز شده است و باید واگذاری اراضی به‌صورت قانونی به شهرداری انجام شود.

شهردار شهرکرد ادامه داد: بازار روز خیابان بلال تجهیز شده و آمادگی عقد قرارداد با متقاضیان برای ۱۰ غرفه را داریم.