به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در دولت، وظایف دستگاه‌ها برای حمایت از بنگاه‌های متاثر از جنگ و همچنین بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند، تقسیم شده است و وزارت اقتصاد به‌طور مشخص مسئولیت حفظ حداکثری اشتغال و حمایت از بنگاه‌های متاثر از شرایط جنگی را بر عهده دارد.

بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، وی افزود: در همین چارچوب، تاکنون بیش از ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات حفظ اشتغال به بنگاه‌هایی که در معرض آسیب و از دست رفتن اشتغال قرار داشتند، پرداخت شده است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به سایر حمایت‌های انجام‌شده گفت: تسهیلات و حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای، تمدید مهلت‌های مالیاتی و همچنین حمایت‌های مرتبط با تسهیلات بانکی برای این بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

زمانیان درباره بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم در جریان جنگ آسیب دیده‌اند نیز گفت: اگرچه مسئولیت اصلی بازسازی این بنگاه‌ها بر عهده دستگاه‌های تخصصی مربوط است، اما وزارت اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی، بازار سرمایه، نظام بانکی و بیمه‌ای، برنامه‌ریزی متمرکزی برای حمایت از این بنگاه‌ها انجام داده است.

وی افزود: جلسات متعددی با بنگاه‌های آسیب‌دیده برگزار شده و تلاش شده است در کنار حمایت‌های سایر دستگاه‌های دولتی، منابع لازم برای بازسازی و ادامه فعالیت این بنگاه‌ها نیز فراهم شود.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: جلسات مربوط به جبران خسارت و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده همچنان در وزارت اقتصاد ادامه دارد و نتایج این اقدامات متناسب با پیشرفت کار اعلام خواهد شد.