به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا فلاحی صبح یکشنبه در ویژهبرنامه گرامیداشت چهلوششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در دانشگاه بیرجند اظهار کرد: عزت، سربلندی، پیشرفت در عرصههای مختلف و اتکا به داشتههای خود از جمله دستاوردهای مهم هفته دفاع مقدس است.
وی با اشاره به همکاری دانشگاه بیرجند با ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی افزود: دانشگاه بیرجند از سال ۱۴۰۳ نهایت همکاری را برای تدوین دانشنامه استانی دفاع مقدس داشته است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی ادامه داد: این دانشنامه به عنوان یک مرجع در حوزه دفاع مقدس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
فلاحی با بیان اینکه سایر دانشگاههای استان نیز همکاری خوبی در حوزه دفاع مقدس داشتهاند، گفت: در همه حوزههای مرتبط با دفاع مقدس جای کار و فعالیت وجود دارد.
وی همچنین از حمایت از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان در حوزه دفاع مقدس خبر داد و بیان کرد: دانشجویان نخبهای که طرحهای پژوهشی خود را با موضوع دفاع مقدس با موفقیت انجام دهند، از خدمت سربازی آنها کاسته خواهد شد.
وی افزود: این دانشجویان میتوانند بدون پوشیدن لباس نظامی، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی خود را انجام دهند و امکان استخدام آنها نیز فراهم خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی با اشاره به حضور مردم استان در اجتماعات شبانه، تصریح کرد: مردم ولایی خراسان جنوبی در ۲۱۰ شب گذشته همواره در اجتماعات شبانه حضور داشتهاند.
فلاحی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل متحد گفت: این سخنرانی همراه با اقتدار، موجب خوشحالی علاقهمندان به انقلاب اسلامی در داخل و خارج از کشور شد.
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