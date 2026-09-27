به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیداحمد علوی، در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت فداکاری رزمندگان، اظهار کرد: روز گذشته در منطقه ۱۵ برای افتتاح تعدادی از پروژه‌های آماده‌شده حضور داشتیم و لازم است از اقدامات مدیریت شهری در این منطقه تقدیر کنم.

وی افزود: حضور شهردار منطقه در میان مردم و پیگیری مشکلات و معضلات مناطق جنوب شهر اهمیت زیادی دارد و خوشبختانه در منطقه ۱۵ هم از نظر وضعیت بصری و هم در حوزه ترافیک، بهبودهای قابل توجهی ایجاد شده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: حضور ساکنان منطقه در مراسم خداحافظی شهردار منطقه و قدردانی از اقدامات انجام‌شده، نشان می‌دهد که عزت و ذلت دست خداست و کار خالصانه در میان مردم دیده می‌شود.

علوی همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی جنوب شرق تهران گفت: اقدامات بزرگی در این محدوده انجام شده که پروژه بزرگراه شهید شوشتری از جمله آنهاست و با بهره‌برداری از فاز نخست این پروژه، بخشی از ترافیک محدوده میدان آقانور و بسیج کنترل شده است.

وی با اشاره به دو پل نیمه‌تمام در محدوده میثم و خاوران تصریح کرد: این دو پل سال‌هاست نیمه‌کاره باقی مانده‌اند و باید درباره آنها تصمیم‌گیری شود؛ اگر لازم است طرح تغییر کند یا پروژه به شکل دیگری ادامه پیدا کند، باید برای آن تدبیر شود و مناسب نیست این وضعیت سال‌ها ادامه داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه از مجموعه‌های عمرانی و ترافیکی شهرداری و کمیسیون‌های شورای شهر برای اجرای پروژه یادگار امام قدردانی کرد و گفت: این پروژه که در گذشته نماد «ما نمی‌توانیم» بود، امروز به نماد «ما می‌توانیم» تبدیل شده است.

علوی خاطرنشان کرد: به سرانجام رساندن چنین پروژه‌هایی نیازمند اراده و عزم جدی است و خدمت به مردم، فرصت انجام کارهای سخت و بزرگ را فراهم می‌کند.