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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

علوی: پروژه‌های نیمه‌کاره خاوران باید تعیین تکلیف شوند

علوی: پروژه‌های نیمه‌کاره خاوران باید تعیین تکلیف شوند

عضو شورای اسلامی شهر تهران، با تقدیر از اقدامات مدیریت شهری در مناطق جنوب شرق پایتخت، بر ضرورت تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام در محدوده خاوران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیداحمد علوی، در جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت فداکاری رزمندگان، اظهار کرد: روز گذشته در منطقه ۱۵ برای افتتاح تعدادی از پروژه‌های آماده‌شده حضور داشتیم و لازم است از اقدامات مدیریت شهری در این منطقه تقدیر کنم.

وی افزود: حضور شهردار منطقه در میان مردم و پیگیری مشکلات و معضلات مناطق جنوب شهر اهمیت زیادی دارد و خوشبختانه در منطقه ۱۵ هم از نظر وضعیت بصری و هم در حوزه ترافیک، بهبودهای قابل توجهی ایجاد شده است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: حضور ساکنان منطقه در مراسم خداحافظی شهردار منطقه و قدردانی از اقدامات انجام‌شده، نشان می‌دهد که عزت و ذلت دست خداست و کار خالصانه در میان مردم دیده می‌شود.

علوی همچنین با اشاره به پروژه‌های عمرانی جنوب شرق تهران گفت: اقدامات بزرگی در این محدوده انجام شده که پروژه بزرگراه شهید شوشتری از جمله آنهاست و با بهره‌برداری از فاز نخست این پروژه، بخشی از ترافیک محدوده میدان آقانور و بسیج کنترل شده است.

وی با اشاره به دو پل نیمه‌تمام در محدوده میثم و خاوران تصریح کرد: این دو پل سال‌هاست نیمه‌کاره باقی مانده‌اند و باید درباره آنها تصمیم‌گیری شود؛ اگر لازم است طرح تغییر کند یا پروژه به شکل دیگری ادامه پیدا کند، باید برای آن تدبیر شود و مناسب نیست این وضعیت سال‌ها ادامه داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه از مجموعه‌های عمرانی و ترافیکی شهرداری و کمیسیون‌های شورای شهر برای اجرای پروژه یادگار امام قدردانی کرد و گفت: این پروژه که در گذشته نماد «ما نمی‌توانیم» بود، امروز به نماد «ما می‌توانیم» تبدیل شده است.

علوی خاطرنشان کرد: به سرانجام رساندن چنین پروژه‌هایی نیازمند اراده و عزم جدی است و خدمت به مردم، فرصت انجام کارهای سخت و بزرگ را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6959925
محدثه رمضانعلی

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