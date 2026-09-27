نرسی: برای افت فشار گاز در گلستان سناریوهای بحرانی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نرسی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان با اشاره به وضعیت تولید و تأمین گاز کشور اظهار کرد: در پی آسیب واردشده به تأسیسات پارس جنوبی در جریان حملات اخیر، تولید گاز کشور حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که بخشی از این ظرفیت دوباره به مدار تولید بازگشته، اما بخشی از کاهش تولید همچنان جبران نشده است.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، در زمستان امسال حدود ۱۱ استان کشور با شرایط افت فشار گاز مواجه خواهند شد که سه استان وضعیت دشوارتری دارند و گلستان یکی از این استانهاست.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان ادامه داد: با توجه به تجربه سالهای گذشته و تأکیدات استاندار و مدیران استانی، برنامهریزیهای لازم برای مدیریت شرایط احتمالی و کنترل بحران انجام شده و سناریوهای مختلف برای مواجهه با کاهش ۳۰ و ۵۰ درصدی تأمین گاز تدوین شده است.
نرسی اظهار کرد: این سناریوها مطابق روشهای مورد تأیید شرکت ملی گاز تدوین شده و نیازهای مربوط به نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز پیشبینی شده است تا در صورت بروز شرایط بحرانی، روند مدیریت مصرف و تأمین گاز با کمترین اختلال انجام شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین سوخت جایگزین صنایع و واحدهای تولیدی گفت: جلسات متعددی با دستگاههای مرتبط از جمله اداره ثبت، جهاد کشاورزی و سایر مشترکان برگزار شده و موضوع تأمین سوخت دوم و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط محدودیت گاز مورد بررسی و برنامهریزی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان همچنین به اجرای برنامههای بهینهسازی مصرف گاز اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال موضوع کاهش و بهینهسازی مصرف سوخت مورد تأکید قرار گرفته و در همین راستا جلساتی با سازمان جهاد کشاورزی و اداره استاندارد برگزار شده است.
نرسی افزود: یکی از محورهای این برنامه، ترغیب صنایع به دریافت گواهی استاندارد بهینه مصرف انرژی است تا واحدهای تولیدی بتوانند با اصلاح فرآیندها، میزان مصرف گاز خود را کاهش دهند.
وی خاطرنشان کرد: با پیگیری شرکت ملی گاز، استفاده از شرکتهای تخصصی برای بهینهسازی مصرف در صنایع، بهویژه بخش کشاورزی که از صنایع مهم استان محسوب میشود، در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: قراردادهای مربوط به استفاده از ظرفیت این شرکتها در حال آمادهسازی است و تلاش میشود این طرح بدون تحمیل هزینه به صنایع اجرایی شود تا زمینه کاهش مصرف و افزایش بهرهوری انرژی در واحدهای تولیدی استان فراهم شود.
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