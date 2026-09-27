حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی این استان اظهار کرد: شورای گسترش فرهنگ قرآنی یک مجموعه راهبردی برای سیاست‌گذاری کلان و ساماندهی فعالیت‌های قرآنی است که ریاست آن در مرکز استان بر عهده نماینده ولی‌فقیه و دبیری آن بر عهده اداره کل تبلیغات اسلامی است.

وی افزود: در شهرستان‌ها نیز ائمه جمعه و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی در این مجموعه نقش‌آفرینی می‌کنند و تلاش می‌شود با هم‌افزایی دستگاه‌ها و فعالان قرآنی، برنامه‌ها بر اساس نیازها و اولویت‌های استان دنبال شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه این استان از ظرفیت قابل توجهی در حوزه فعالیت‌های قرآنی برخوردار است، تصریح کرد: مازندران در زمینه تربیت حافظان قرآن، فعالیت مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآن شهری و روستایی و برنامه‌های آموزشی و ترویجی، ظرفیت‌های ارزشمندی دارد.

شریف‌تبار ادامه داد: بر اساس ارزیابی فعالیت‌های قرآنی سال ۱۴۰۴، مازندران موفق به کسب رتبه «الف» فعالیت‌های قرآنی کشور شده است که این موفقیت حاصل تلاش و همکاری مجموعه‌های مختلف قرآنی و دستگاه‌های فرهنگی استان است.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه‌های تخصصی شورای گسترش فرهنگ قرآنی گفت: کارگروه آموزش عمومی با محوریت آموزش و پرورش، کارگروه پژوهش با مشارکت دانشگاه‌ها، کارگروه تبلیغ و ترویج با مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخش‌های مرتبط با اداره کل تبلیغات اسلامی، هر یک بخشی از این فعالیت‌ها را دنبال می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: برگزاری محافل قرآنی، جلسات تدبر و تفسیر قرآن، آموزش و توانمندسازی مربیان و حمایت از فعالیت‌های مردمی از جمله موضوعاتی است که در چارچوب این سیاست‌گذاری‌ها دنبال خواهد شد.

برنامه‌های ویژه هفته دفاع مقدس در مازندران

شریف‌تبار همچنین با اشاره به برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در هفته دفاع مقدس گفت: برنامه‌های امسال با توجه به شرایط کنونی و با محوریت تبیین فرهنگ ایستادگی، مقاومت و تکریم شهدا برگزار خواهد شد.

وی افزود: نسل انقلاب و دوران دفاع مقدس، امروز نیز در صحنه‌های مختلف حضور دارد و لازم است فرهنگ مقاومت و ایستادگی به نسل‌های جدید منتقل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به برنامه‌های محتوایی این ایام بیان کرد: از خطبا، مبلغان، راویان و صاحبان تریبون خواسته‌ایم در برنامه‌های خود به تبیین فرهنگ مقاومت، تکریم شهدا و انتقال پیام دفاع مقدس بپردازند.

شریف‌تبار از اجرای برنامه‌های ویژه برای مداحان و ذاکران اهل‌بیت (ع) خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس، تکریم شهدای مداح و ذاکر اهل‌بیت (ع) و شهدایی است که در دوران دفاع مقدس در عرصه حماسه‌خوانی و تقویت روحیه رزمندگان نقش‌آفرینی کردند.

وی ادامه داد: برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه سرود، مداحی و حماسه‌خوانی پیش‌بینی شده و در برخی شهرستان‌ها نیز مجالس و برنامه‌هایی با حضور مداحان و ستایشگران اهل‌بیت (ع) برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین از برگزاری رویداد ویژه شهدای قرآنی استان در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: در این برنامه یاد و نام شهدای قرآنی مازندران گرامی داشته می‌شود.

شریف‌تبار در پایان تأکید کرد: مجموعه‌های مختلف اداره کل تبلیغات اسلامی و گروه‌های مردمی وابسته به این مجموعه، هر یک متناسب با مأموریت خود در راستای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس برنامه‌هایی را اجرا خواهند کرد.