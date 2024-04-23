ماموریت ویژه وزیر فرهنگ برای گسترش آموزش زبان فارسی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر به پاکستان، در دیدار خانم «مریم نواز شریف» سروزیر ایالت پنجاب، با بیان اینکه روابط دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره روندی رو به رشد و ارتقا داشته است، اراده سران دو کشور برای گسترش همکاری‌ها را باعث بی‌اثر شدن تلاش‌های برخی کشورها برای خدشه واردکردن به روابط دوستانه تهران و اسلام‌آباد عنوان کرد.

رئیس‌جمهور تبادل ظرفیت‌های متنوع متقابل را زمینه تأمین منافع دو ملت و افزایش قدرت دو کشور دانست و با بیان اینکه مانعی بر سر راه گسترش روابط فی‌مابین نیست، گفت: هدف از سفر بنده به لاهور ادای احترام به مرحوم اقبال لاهوری و تقویت روابط فرهنگی دو کشور است چرا که لاهور نماد فرهنگی پاکستان محسوب می‌شود.

آیت‌الله رئیسی افزود: ایالت پنجاب و شهر لاهور صرفاً یک منطقه فرهنگی نیست، بلکه به سرعت در حال پیشرفت است و امیدوارم در دوره مدیریت سرکار عالی در این منطقه شاهد شتاب بیشتر توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن باشیم.

وی شخصیت مرحوم اقبال لاهوری را در بین ایرانیان شناخته شده و محترم توصیف و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان شخصیتی فرهنگی و فرهنگ‌دوست، از مرحوم اقبال لاهوری تحت عنوان «ستاره آسمان شرق» یاد کرده‌اند. همچنین دلدادگی و علاقه مردم پاکستان به امام رضا (ع) کم‌نظیر و مثال‌زدنی است.

در این دیدار «مریم نواز شریف» نیز با ابراز تشکر و خرسندی از سفر آیت‌الله رئیسی به ایالت پنجاب و حضور در مزار مرحوم اقبال لاهوری و نیز حضور در دانشگاه «جی‌سی‌یو» این شهر به عنوان یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های جنوب آسیا که در سال ۱۸۶۴ تأسیس شده است، گفت که تمام تلاش خود را برای گسترش بیش از پیش روابط ایران و پاکستان به کار خواهد گرفت.

همچنین دو طرف با توجه به پیشینه فرهنگی مشترک و توجه به زبان فارسی در پاکستان، برای گسترش آموزش زبان فارسی در پاکستان توافق کردند و رئیس جمهور ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این زمینه، به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت داد برای تمهید زمینه‌ها و مقدمات این مساله با مسؤولان پاکستانی مربوطه همکاری لازم را داشته باشد.