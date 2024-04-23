به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: آموزش یکی از محورها و رسالتهای اصلی هلال احمر به شمار میرود که باید در این زمینه قوی و غنی عمل کنیم.
وی تاکید کرد: با ارائه آموزش برای آحاد مردم جامعه میتوانیم جان انسانی را نجات دهیم و با توسعه و گسترش فعالیتهای آموزشی برای علاقمندان در قشرهای مختلف جامعه باید «هر خانه یک امدادگر» را محقق کنیم.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: هلال احمر استان در ماه مبارک رمضان اقدام به ارائه آموزش همگانی به روزه داران در مساجد کرد که یکهزار و ۳۴۲ نفر در ۶۴ مسجد از این آموزشها بهره مند شدند.
هاشمی خاطرنشان کرد: این دورهها با همراهی و مشارکت ۵۰ مربی داوطلب خانم و آقا در سطح مساجد ارائه شده است.
وی تصریح کرد: آموزشهای هلال احمر در سطح شهرها و روستاها، برای کارکنان دستگاههای اجرایی، کارکنان شرکتها، واحدها و کارخانههای تولیدی و صنعتی، مراکز نظامی و انتظامی، مدارس، بوستانها، محلات، مساجد، اعضای خانههای هلال، پایگاههای امداد و نجات جادهای و اعضای هلال احمر ارائه میشود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: فراگیران علاقمند پس از گذراندن دورههای مقدماتی مورد نیاز میتوانند از آموزشهای تخصصی نیز بهره مند میشوند.
هاشمی با بیان اینکه برای فراگیران گواهینامه صادر میشود، اظهار کرد: این آموزشهای هلال احمر در شهرستانهای زنجان، ابهر، خرم دره، خدابنده، طارم، ایجرود و ماهنشان در حال برگزاری و با قوت بیشتری ادامه دارد.
وی افزود: علاقمندان برای بهره مندی از آموزشهای هلال احمر میتوانند با مراجعه به خانههای هلال در سطح شهرها و روستاها، محلات، مساجد، ادارات، کارخانهها و واحدهای تولیدی و شرکتها، دهیاریها و یا با مراجعه به شعب هلال احمر در شهرستانها ثبت نام خود را قطعی کنند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: علاوه بر این علاقمندان به فراگیری آموزشهای هلال احمر میتوانند با مراجعه به واحد آموزش شعب هلال احمر در شهرستانها ثبت نام خود را قطعی کرده و وارد دورههای آموزشی شوند.
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