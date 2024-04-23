به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «چه کسی جوجهتیغی را کشت» به کارگردان بهرام افشاری و تهیهکنندگی محمد قدس، اثری است که از ۱۵ فروردین در تهران روی صحنه رفته است.
این اثر نمایشی که بهرام افشاری و تینو صالحی در آن به ایفای نقش میپردازند، از ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سالن اصلی پردیس مهستان، شهر اصفهان روی صحنه میرود.
«چه کسی جوجهتیغی را کشت» تاکنون در تهران ۱۵۰ اجرا روی صحنه رفته است و در تور خارجی به دبی، آلمان، استرالیا و… سفر کرده است.
مدیر تولید: علی اکباتانی، مجری طرح اصفهان: مجید کاشیفروشان، مدیران اجرایی اصفهان: امیرحسین مزروعی، آرام یوسفینیا، دستیار کارگردان: حسن خانمحمدپور، مدیر تبلیغات: آریان امیرخان، گرافیست: پیمان امدادی، عکاس: شهریار اکبریه، عکاس پوستر و متریال تبلیغات: کیارش مسیبی و مشاور رسانهای علی کیهانی دیگر عوامل این اثر هستند.
در خلاصه داستان نمایش «چه کسی جوجهتیغی را کشت» آمده است: «پایان همه چیز خوب است. اگر پایان چیزی بد شد؛ نگران نباش! این پایانش نیست.»
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