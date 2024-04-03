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۱۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۱۴

همزمان با شروع اجرا؛

پوستر «چه کسی جوجه‌تیغی را کشت» منتشر شد/ پیش‌فروش اجراهای جدید

پوستر «چه کسی جوجه‌تیغی را کشت» منتشر شد/ پیش‌فروش اجراهای جدید

همزمان با شروع اجرای نمایش «چه کسی جوجه‌تیغی را کشت» بهرام افشاری پوستر این نمایش منتشر و پیش‌فروش بلیت اجراهای جدید نیز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «چه کسی جوجه‌تیغی را کشت» به کارگردان بهرام افشاری و تهیه‌کنندگی محمد قدس، اثری است که از ۱۵ فروردین در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود. پوستر این اثر نمایشی که بهرام افشاری و تینو صالحی در آن به ایفای نقش می‌پردازند، همزمان با آغاز اجرای عمومی نمایش منتشر شد.

همچنین با توجه به استقبال مخاطبان، پیش‌فروش بلیت روزهای جدید اجرای «چه کسی جوجه‌تیغی را کشت» در سایت تیوال آغاز شد.

این نمایش در سانس‌های ۲۰ و ۲۱:۳۰ روی صحنه می‌رود.

مدیر تولید: علی اکباتانی، دستیار کارگردان: حسن خان‌محمدپور، مدیر تبلیغات: آریان امیرخان، گرافیست: پیمان امدادی، عکاس: شهریار اکبریه، عکاس پوستر و متریال تبلیغات: کیارش مسیبی، دیگر عوامل این اثر هستند.

در خلاصه داستان نمایش «چه کسی جوجه‌تیغی را کشت» آمده است: «پایان همه چیز خوب است. اگر پایان چیزی بد شد؛ نگران نباش! این پایانش نیست.»

کد مطلب 6068279
فریبرز دارایی

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