دیدار آلومینیوم و پرسپولیس با حضور تماشاگران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باید روز جمعه ۷ اردیبهشت در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم بروند. ساعتی قبل خبری مبنی بر عدم حضور هواداران در این بازی در برخی از رسانهها منتشر شد که محمدرضا غفاری رئیس هیأت فوتبال استان مرکزی در گفتوگو با خبرنگار مهر این موضوع را تکذیب کرد.
غفاری در این رابطه اظهار داشت: تا به این لحظه هیچ نامهای مبنی بر عدم حضور هواداران در بازی دو تیم آلومینیوم و پرسپولیس دریافت نکردهایم و ورزشگاه امام خمینی (ره) را آماده حضور هواداران در این بازی خواهیم کرد.
او ادامه داد: تاکنون اصلاً صحبتی مبنی بر عدم حضور هواداران را دریافت نکردهایم و به محض مهیا شدن شرایط، بلیت فروشی انجام خواهد گرفت.
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