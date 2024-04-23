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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۳۱

رییس هیات فوتبال استان مرکزی به مهر خبر داد؛

دیدار آلومینیوم و پرسپولیس با حضور تماشاگران برگزار می شود

دیدار آلومینیوم و پرسپولیس با حضور تماشاگران برگزار می شود

رییس هیات فوتبال استان مرکزی با بیان اینکه خبر نبود تماشاگر در دیدار دو تیم آلومینیوم و پرسپولیس صحت ندارد، گفت: ما ورزشگاه امام خمینی را آماده حضور هواداران خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باید روز جمعه ۷ اردیبهشت در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک به مصاف هم بروند. ساعتی قبل خبری مبنی بر عدم حضور هواداران در این بازی در برخی از رسانه‌ها منتشر شد که محمدرضا غفاری رئیس هیأت فوتبال استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر این موضوع را تکذیب کرد.

غفاری در این رابطه اظهار داشت: تا به این لحظه هیچ نامه‌ای مبنی بر عدم حضور هواداران در بازی دو تیم آلومینیوم و پرسپولیس دریافت نکرده‌ایم و ورزشگاه امام خمینی (ره) را آماده حضور هواداران در این بازی خواهیم کرد.

او ادامه داد: تاکنون اصلاً صحبتی مبنی بر عدم حضور هواداران را دریافت نکرده‌ایم و به محض مهیا شدن شرایط، بلیت فروشی انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 6086575
بهنام روان پاک

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